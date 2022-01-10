На Буковелі відкрився музей воскових фігур: кого там можна побачити

На Буковелі відкрився музей воскових фігур: кого там можна побачити

Самі фігури силіконові, але покриті воском.

Бред Пітт, Брюс Віліс, Адель та ще зо два десятки відомих та знаменитих - музей воскових фігур відкрився на Буковелі. Зріст, статура, зачіска, навіть манера вдягатися - майже стовідсотково відповідають реальним прототипам - кажуть працівники музею. Відвідувачі ж зізнаються - часом навіть моторошно дивитися на зірок із воску - у них навіть очі, наче живі, - про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Віл Сміт, схоже, збирається розповісти анекдот. А Дональд Трамп наче зробив паузу у промові, вражений побачивши вас. Попервах здається: це живі люди. Але насправді воскові фігури.

Лише один відсоток на похибку - що не подібні на своїх реальних прототипів - дають працівники музею восковим фігурам. Зріст, об'єми, колір очей і навіть зуби - точнісінько як у самих зірок.

Самі фігури силіконові, але покриті воском. Їх виготовили за найсучаснішими технологіями в одній з найкращих майстерень світу, яка зокрема співпрацює з музеєм Мадам Тюссо та його барселонським аналогом.

А що деякі фігури на зірок не подібні пояснюють тим, що, наприклад, Леонардо ді Капріо, зробили відповідно до його справжнього віку - 47-річним. А не таким, як звик його бачити глядач у Титаніку.

Невдовзі експозицію планують поповнити восковими фігурами вітчизняних зірок. Якими саме в ході голосування вирішать самі гості курорту. Наразі найбільше симпатій мають Кузьма Скрябін та брати Клички. З жінок туристи хочуть найбільше бачити - Тіну Кароль. До речі, до Музею воскових фігур на Буковелі можна потрапити, сплативши за квиток коштами з е-підтримки.

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На Буковелі відкрився музей воскових фігур | Новини України