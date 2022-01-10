Величезні черги на кордоні з ЄС: з чим це пов'язано

Величезні черги на кордоні з ЄС: з чим це пов'язано

Подорожнім радять обрати пункти пропуску з найменшим накопиченням автотранспорту.

В пунктах пропуску фіксується збільшення пасажиро-транспортного потоку. Виїзд громадян з України переважає над в’їздом, особливо на ділянках кордону з країнами ЄС.

Про це інформує Державна прикордонна служба.

Зростання пасажиропотоку відбувається переважно через збільшення кількості громадян України, які прямують закордон після завершення новорічно-різдвяних свят.

Перед деякими пунктами пропуску, зокрема – "Краківець", "Шегині" та "Грушів", виникає скупчення транспортних засобів, які налічують в середньому від 80 до 150 автівок, як легкових, так і вантажних. Водночас черги відсутні перед пунктами пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів" та "Смільниця".

Прикордонники радять подорожнім, за можливості, обрати пункти пропуску з найменшим накопиченням автотранспорту. Для тих осіб, які не зробили ПЛР-тести на ковід за 24 години до в’їзду в Польщу, біля пунктів пропуску "Краківець", "Шегині", "Рава-Руська" та "Ягодин" працюють відповідні мобільні лабораторії – ця процедура також може уповільнювати прикордонно-митний рух.

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Загалом за минулу добу, 8-9 січня, кордон держави перетнуло майже 100 тис. осіб та 17,5 тис. автомобілів. У тому числі на західному напрямку держкордон перетнуло 32,7 тис. осіб та 7,8 тис. транспорту.

З метою забезпечення ритмічності пропускних операцій Державна прикордонна служба України збільшила кількість прикордонних нарядів, аби пропуск був максимально швидким і водночас відповідав критеріям безпеки.

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