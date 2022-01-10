Огромные очереди на границе с ЕС: с чем это связано

Огромные очереди на границе с ЕС: с чем это связано

Путешественникам советуют выбрать пункты пропуска с наименьшим накоплением автотранспорта.

В пунктах пропуска фиксируется увеличение пассажиротранспортного потока. Выезд граждан из Украины превалирует над въездом, особенно на участках границы со странами ЕС.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Рост пассажиропотока происходит преимущественно из-за увеличения количества граждан Украины, следующих за границу после завершения новогодне-рождественских праздников.

Перед некоторыми пунктами пропуска, в частности "Краковец", "Шегини" и "Грушев", возникает скопление транспортных средств, которые насчитывают в среднем от 80 до 150 автомобилей, как легковых, так и грузовых. В то же время очереди отсутствуют перед пунктами пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов" и "Смольница".

Пограничники советуют путешественникам, по возможности, выбрать пункты пропуска с наименьшим накоплением автотранспорта. Для тех лиц, которые не сделали ПЦР-тесты на ковод за 24 часа до въезда в Польшу, возле пунктов пропуска "Краковец", "Шегини", "Рава-Русская" и "Ягодин" работают соответствующие мобильные лаборатории – эта процедура также может замедлять погранично-таможенное движение.

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Всего за минувшие сутки, 8-9 января, границу государства пересекло около 100 тыс. человек и 17,5 тыс. автомобилей. В том числе на западном направлении госграницу пересекли 32,7 тыс. человек и 7,8 тыс. транспорта.

С целью обеспечения ритмичности пропускных операций Государственная пограничная служба Украины увеличила количество пограничных нарядов, чтобы пропуск был максимально быстрым и одновременно отвечал критериям безопасности.

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