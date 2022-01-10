В Казахстане объявлен траур по погибшим: названа дата

В Казахстане объявлен траур по погибшим: названа дата

Траур будет общенациональным.

В Казахстане в понедельник, 10 января, объявлен общенациональный траур в связи с человеческими жертвами в регионах страны.

Об этом пишет "Интерфакс".

"В связи с гибелью людей в результате совершенных в Республике Казахстан террористических актов объявить 10 января 2022 года общенациональный траур в Республике Казахстан", - говорится в тексте указа, подписанного главой государства Касым-Жомартом Токаевым в субботу, 8 января.

Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

Уже 7 января вечером власти Казахстана сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка.

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