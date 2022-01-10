У Казахстані оголошено жалобу за загиблими: названо дату

У Казахстані оголошено жалобу за загиблими: названо дату

Жалоба буде загальнонаціональною.

У Казахстані в понеділок, 10 січня, оголошено загальнонаціональну жалобу у зв'язку з людськими жертвами у регіонах країни.

Про це пише "Інтерфакс".

"У зв'язку із загибеллю людей внаслідок скоєних у Республіці Казахстан терористичних актів оголосити 10 січня 2022 року загальнонаціональну жалобу в Республіці Казахстан", — йдеться у тексті указу, підписаного главою держави Касим-Жомартом Токаєвим у суботу, 8 січня.

Нагадаємо, кілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. З 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) стали прибувати миротворчі сили.

Вже 7 січня ввечері влада Казахстану повідомила про взяття під контроль міст і майже повне відновлення порядку.

Також читайте З Казахстану прилетів літак з українцями на борту - МЗС

Новини світу: влада Казахстану оприлюднила кількість загиблих, а українці не можуть покинути країну