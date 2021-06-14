Держали за руки до последнего: в Днепре девушка прыгнула с моста

Очевидцы пытались удержать девушку, но она соскользнула.

В Днепре на Самарском мосту девушка пыталась покончить с собой. Ее пытались спасти прохожие, но не удержали и она упала в воду.

Видео события выложили в телеграмм-канале Х * Днепр.

На видео видно, как девушка перелезла через ограждение моста и выбирала момент, чтобы прыгнуть. Прохожий заметил это и схватил ее за руку. Девушка повисла на руке и он едва ее удерживал. На помощь поспешил еще один человек, он как раз перелез через перила, чтобы помочь держать девушку, но тут она сорвалась и полетела в воду.

Свидетели вызвали полицию. Когда те прибыли, девушка уже была в воде. Рядом проезжал катер. Люди, которые находились на нем спасли девушку.

"Причины этого поступка неизвестны. Свидетели пытались ее отговорить, но она ни с кем не стала разговаривать. Из воды девушку без сознания получили с помощью катера. Пострадавшую, которой около 20 лет, отвезли в больницу имени Мечникова", — сообщили очевидцы.

Напомним, что Одессе мужчина пытался совершить суицид. Он перелез ограду моста и намеревался прыгнуть.

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