Тримали за руки до останнього: у Дніпрі дівчина стрибнула з мосту

Очевидці намагалися втримати дівчину, але вона зісковзнула.

У Дніпрі на Самарському мосту дівчина намагалася вкоротити собі віку. Її намагалися врятувати перехожі, але не втримали і вона шубовснула у воду.

Відео події виклали в телеграм-каналі Х* Днепр.

На відео видно, як дівчина перелізла через огорожу мосту і обирала момент, щоб стрибнути. Перехожий помітив це і схопив її за руку. Дівчина повисла на руці і він ледь її втримував. На допомогу поспішив ще один чоловік, він саме переліз через перила, щоб допомогти тримати дівчину, але в цю мить вона зірвалася і полетіла у воду.

Свідки викликали правоохоронців. Коли ті прибули, дівчина вже була у воді. Поруч проїздив катер. Люди, які перебували на ньому врятували дівчину.

"Причини цього вчинку невідомі. Свідки намагалися її відрадити, проте вона ні з ким не стала розмовляти. З води дівчину непритомною дістали за допомогою катера. Постраждалу, якій близько 20 років, відвезли в лікарню імені Мечникова", - повідомили очевидці.

Нагадаємо, що Одесі чоловік намагався скоїти суїцид. Він переліз огорожу мосту і мав намір стрибнути.

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