ДТП с украинцами в Румынии: водителя автобуса задержали

Один пассажир погиб на месте ДТП, еще одна женщина умерла в больнице.
Куча металлолома и разбросанные по дороге вещи — это все, что осталось от пассажирского автобуса. Сила столкновения была такой мощной, что его даже перебросило.
Автобус следовал из Украины в Чехию. Авария произошла на полпути — в Румынии, неподалеку от венгерской границы. Один пассажир погиб на месте.
Об этом говорится 14 июня во сюжете ТСН.19:30.
"Когда мы прибыли, то уже увидели, что один человек погиб. Еще трое серьезно травмированы. В одной из пассажирок остановилось дыхание и медики пытались ее реанимировать", — рассказали в местной полиции.
Женщину госпитализировали, впрочем спасти ее жизнь так и не удалось. Сейчас в больнице находятся еще двое наших граждан.
Водитель грузовика рассказывает, что ближе к пункту пропуска образовалась огромная очередь из машин, движение замедлялось и похоже, водитель автобуса не успел на это среагировать.
"Я видел, что впереди меня куча машин, я начал сбрасывать скорость, включил аварийный свет. Потом услышал шум и понял, что произошла авария", — рассказал он.
Водителя автобуса уже задержан. Сейчас он дает показания и рассказывает свою версию трагедии. По предварительной информации, он не справился с управлением, а потому и врезался в грузовик, который двигался впереди. Превышал ли водитель скорость и насколько исправным был само транспортное средство — выясняет полиция.
Напомним, что на румыно-венгерской границе разбился автобус с украинцами. Впоследствии стали известны подробности смертельной аварии.