ДТП с украинцами в Румынии: водителя автобуса задержали

Один пассажир погиб на месте ДТП, еще одна женщина умерла в больнице.

Куча металлолома и разбросанные по дороге вещи — это все, что осталось от пассажирского автобуса. Сила столкновения была такой мощной, что его даже перебросило.

Автобус следовал из Украины в Чехию. Авария произошла на полпути — в Румынии, неподалеку от венгерской границы. Один пассажир погиб на месте.

Об этом говорится 14 июня во сюжете ТСН.19:30.

"Когда мы прибыли, то уже увидели, что один человек погиб. Еще трое серьезно травмированы. В одной из пассажирок остановилось дыхание и медики пытались ее реанимировать", — рассказали в местной полиции.

Женщину госпитализировали, впрочем спасти ее жизнь так и не удалось. Сейчас в больнице находятся еще двое наших граждан.

Водитель грузовика рассказывает, что ближе к пункту пропуска образовалась огромная очередь из машин, движение замедлялось и похоже, водитель автобуса не успел на это среагировать.

"Я видел, что впереди меня куча машин, я начал сбрасывать скорость, включил аварийный свет. Потом услышал шум и понял, что произошла авария", — рассказал он.

Водителя автобуса уже задержан. Сейчас он дает показания и рассказывает свою версию трагедии. По предварительной информации, он не справился с управлением, а потому и врезался в грузовик, который двигался впереди. Превышал ли водитель скорость и насколько исправным был само транспортное средство — выясняет полиция.

Напомним, что на румыно-венгерской границе разбился автобус с украинцами. Впоследствии стали известны подробности смертельной аварии.

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