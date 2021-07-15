До 20 тысяч гривен: Ляшко сообщил, каким образом медикам будут повышать зарплаты

До 20 тысяч гривен: Ляшко сообщил, каким образом медикам будут повышать зарплаты

Прежде всего, для повышения зарплат надо наполнить Программу медицинских гарантий, говорит Ляшко.

В Украине будут повышать зарплату медикам. Согласно президентскому указу, минимальная зарплата для медсестры должна быть 13 500 гривен, для врача — 20 тысяч гривен.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью "РБК-Украина".

Глава Минздрава объяснил, работают над тем, чтобы изменить корпоративное управление в системе здравоохранения, где будут четко выписаны коллективных договорах и главный врач или директор будет обязан осуществить такую оплату. Но, по словам Ляшко, для этого нужно наполнить Программу медицинских гарантий.

"Другое, что мы также рассматриваем — это подписание отраслевого соглашения между профсоюзами, работодателями и Министерством здравоохранения как представителем правительства. В ней мы четко зафиксируем те цифры, которые есть в указе президента", — сообщил глава Минздрава.

Напомним, в Украине оплата работы мобильных бригад по вакцинации от коронавируса зависит от количества введенных доз препарата.

В апреле сообщалось, что в Украине врачи, которые работают в "ковидных" госпиталях, получают примерно 30 тысяч гривен. Им приходится круглосуточно быть или на телефоне, или в медучреждении.

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