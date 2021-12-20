Эпицентр открыл уникальный IQ-офис

Инновационный IQ-офис в г. Городок в Хмельницкой области станет мощным интеллектуальным хабом, который будет привлекать в регион перспективные кадры в сфере информационных технологий со всей Украины.

Здесь будет сконцентрирован "мозговой центр" группы компаний "Эпицентр". Он объединит под одной крышей более 600 специалистов ИТ-департамента компании, диджитал-департамента, отдела контента, автоматического заказа товаров, центра коммуникаций.

"IQ-офис станет "магнитом" для привлечения перспективных кадров, которые будут работать во благо города и дадут ему новый толчок в развитии. Мы не только гарантируем привлекательные рыночные зарплаты, очень комфортные рабочие места, мы создаем новый формат технологического офиса. И хотим, чтобы другие инвесторы, по нашему примеру, также вкладывались в развитие региональных центров", – говорит соучредитель группы компаний "Эпицентр К" Галина Герега.

В проект, реализация которого длилась 1,5 года, инвестировано 350 млн грн. Это рекордные для Городка инвестиции, превышающие годовой бюджет города. Компания осуществила полную реновацию полуразрушенного здания управления станкостроительного завода, вдохнув новую жизнь в это знаковое для местных жителей сооружение.

"Мы сохранили историческое здание, полностью обновив его внутреннее пространство и превратили его в современный технологический офис площадью 6300 кв. м с просторными open space, местами отдыха и даже гейм-комнатами", - отметил соучредитель группы компаний "Эпицентр К" Александр Герега.

В общей сложности при реализации проекта использовано почти 500 тонн металла, 1500 куб. м бетона, 35 км электрокабелей.

Этажность IQ-офиса составила семь этажей. На крыше обустроена собственная котельная, которая будет обслуживать весь инновационный центр. А внутри офиса установлена система "умный дом", самые современные системы вентиляции, кондиционирования, освещения и отопления.

Внутренние интерьеры выполнены в стиле кубизма. На стенах изображены известные фигуры мира технологий: Стив Джобс, Марк Цукерберг, Илон Маск, Джефф Безос, Альберт Эйнштейн.

Рабочее пространство IQ-офиса организовано в формате зон open space с несколькими отдельными кабинетами и креативными зонами релакса. Здесь разместились рабочие локации как IT-Hub, контакт-центр ГК "Эпицентр", Digital Innovation Hub и центр Business Data Analytics.



Также проектом предусмотрены вокруг IQ-офиса современные зоны отдыха. Для владельцев электромобилей на паркинге установлены электрозарядки.

В перспективе рядом с офисом планируется строительство гостиницы.