Тренер "Шахтера" попросил клуб подписать форварда "Челси" — СМИ

На пути к трансферу стоит один немаловажный фактор.

Главный тренер донецкого " Шахтера " Роберто Де Дзерби хочет видеть в своем составе вингера лондонского "Челси" — Кеннеди.

Об этом сообщает UOL Esporte.

В настоящее время этот 25-летний бразилец выступает на правах аренды за "Фламенго". Именно бразильский клуб имеет первоочередное право выкупа игрока – он может сделать это в любой момент, заплатив 10 млн евро. Летом "Фламенго" выложил "Челси" 500 тысяч за годовую аренду атакующего хавбека, играющего на левом фланге.

Контракт Кеннеди с "Челси" рассчитан до 30 июня 2023 года. В последние годы бразилец играет только в арендах – "Фламенго", "Гранада", "Хетафе" и "Ньюкасл". В этом сезоне Кеннеди провел 17 матчей за "Фламенго", забил один гол и отдал один ассистент.

"Челси" подписал Кеннеди в августе 2015 года с "Флуминенсе" за 8 миллионов евро. С того времени бразилец отыграл 27 матчей за "синих" во всех турнирах, записав на свой счет по три забитых мяча и ассиста;

Оценочная стоимость Кеннеди на Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.

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