Тренер "Шахтаря" попросив клуб підписати форварда "Челсі" - ЗМІ

На шляху до трансферу стоїть один важливий фактор.

Головний тренер донецького " Шахтаря " Роберто Де Дзербі хоче бачити в своєму складі вінгера лондонського "Челсі" - Кенеді.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Наразі цей 25-річний бразилець виступає на правах оренди за "Фламенго". Саме бразильський клуб має першочергове право викупу гравця – він може зробити це будь-якої миті, заплативши 10 млн євро. Влітку "Фламенго" виклав "Челсі" 500 тисяч за річну оренду атакуючого хавбека, який грає на лівому фланзі.

Контракт Кенеді з "Челсі" розрахований до 30 червня 2023 року. В останні роки бразилець грає лише в орендах – "Фламенго", "Гранада", "Хетафе" та "Ньюкасл". Цього сезону Кенеді провів 17 матчів за "Фламенго", забив один гол та віддав один асист.

"Челсі" підписав Кенеді у серпні 2015 року з "Флуміненсе" за 8 мільйонів євро. Від того часу бразилець відіграв 27 матчів за "синіх" у всіх турнірах, записавши на свій рахунок по три забиті м'ячі та асисти;

Оціночна вартість Кенеді на Transfermarkt складає 7 мільйонів євро.

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