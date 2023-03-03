Favbet Foundation передал Нацгвардии еще два внедорожника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Один автомобиль помогает украинским военным выполнять боевые задачи в направлении города Сватово Луганской области, другой работает в районе города Бахмут Донецкой области.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В общем фонд совместно с компаниями-партнерами передал для ВСУ более 75 автомобилей, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования. Компания в 2022 году направила в государственный бюджет 140 млн грн только в качестве лицензионных платежей, не учитывая разные налоги от текущей деятельности.