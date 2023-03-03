Favbet Foundation передав Нацгвардії ще два позашляховики

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Один автомобіль допомагає українським військовим виконувати бойові завдання у напрямку міста Сватове Луганської області, інший працює у районі міста Бахмут Донецької області.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.

Загалом фонд спільно з компаніями-партнерами передав для ЗСУ понад 75 автомобілів, понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Компанія в 2022 році направила до державного бюджету 140 млн грн тільки як ліцензійні платежі, не враховуючи різні податки від поточної діяльності.