Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника Mitsubishi L200

Дата публикации
Просмотры
109
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника Mitsubishi L200

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для Вооруженных сил Украины еще два внедорожника высокой проходимости Mitsubishi L200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Один автомобиль – уже в распоряжении подразделения Главного управления разведки, выполняющего боевые задания в районе города Бахмут Донецкой области.

Другой внедорожник уже используется в составе мобильных групп минирования в Макеевке Луганской области.

Кроме того, фонд передал подразделению ВСУ квадрокоптер DJI Mavic 3 для эффективной воздушной разведки и выявления враждебных позиций.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже около 55 авто — внедорожники, кареты скорой помощи, микроавтобусы и грузовики.

Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet.

Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

Дата публикации
Просмотры
109
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация