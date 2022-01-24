Футболка или худи: уникальный и универсальный подарок

Новый год – не единственное испытание для тех, у кого всегда наблюдаются трудности с поиском подарка. Впереди – День всех влюбленных, 8 марта и прочие поводы, к которым периодически подключаются дни рождения, годовщины и корпоративные вечеринки.

Есть ли какой-то универсальный и в то же время интересный подарок, который можно было бы подарить по любому случаю?

Отличный вариант – это футболка, но непростая, а с эксклюзивным или необычным дизайном, рисунком или надписью. К счастью, сейчас в Сети есть специализированные порталы, которые предлагают сотни, если не тысячи, вариаций футболок, худи и толстовок.

Парные футболки

Относительно свежий формат футболок – это парные комплекты, причем не только для мужчины и женщины, состоящих в отношениях, но для друзей или коллег. Главное – определиться с тематикой дизайна.

Это может быть что-то забавное, когда рисунок на одной футболке дополняет шуточный рисунок на другой парной футболке. Это может быть нечто романтичное или просто милое. Например, две половинки одного сердца на каждой футболке. Это могут быть футболки с изображениями двух супергероев, персонажами комиксов, игр, фильмов.

К слову, интересные, романтические или смешные парные футболки для влюбленных подойдут для подарка на День всех влюбленных.

Ярко и смело

Практика показывает, что большая часть вещей из гардероба среднестатистического взрослого человека – это нечто черное, серое, в лучшем случае – белое. Добавить ярких красок помогут худи з яркими принтами, а также футболки всех цветов радуги. А где их носить, дома или на работу, пусть получатель подарка решает сам.

Если же человек и так носит заметные вещи и любит яркие краски, то футболка или худи с броским дизайном, 3D-рисунком или графикой ему точно понравятся. Такие подарки обычно не пылятся на полке или на вешалке в шкафу.

Тематические футболки

На отдельном месте – тематические футболки, толстовки и худи. Например, вещи для тех, кто работает в IT-сфере, работает с социальными сетями, рекламой или администрированием серверов.

Сейчас, к слову, в тренде футболки «с профессиями», на которых написано, чем занимается человек – психолог, пивовар, адвокат, юрист, продавец и так далее.

Другой пример – футболки для спортсменов, заядлых автомобилистов или мотоциклистов, футболки для фанатов какой-то компьютерной игры, музыкальной группы или фильма. Если вы знаете увлечения или хобби человека, то определиться с дизайном футболки или толстовки будет проще простого.