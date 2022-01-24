Футболка чи худі: унікальний та універсальний подарунок

Новий рік – не єдине випробування для тих, хто завжди має труднощі з пошуком подарунка. Попереду – День усіх закоханих, 8 березня та інші приводи, до яких періодично підключаються дні народження, річниці та корпоративні вечірки.

Чи є якийсь універсальний і водночас цікавий подарунок, який можна було б подарувати з будь-якої нагоди?

Відмінний варіант – це футболка, але непроста, а з ексклюзивним чи незвичайним дизайном, малюнком чи написом. На щастя, зараз у Мережі є спеціалізовані портали, які пропонують сотні, якщо не тисячі, варіацій футболок, худорлявих і толстовок.

Парні футболки

Щодо свіжий формат футболок – це парні комплекти, причому не лише для чоловіка та жінки, які перебувають у стосунках, але для друзів чи колег. Головне – визначитись із тематикою дизайну.

Це може бути щось кумедне, коли малюнок на одній футболці доповнює жартівливий малюнок на іншій парній футболці. Це може бути щось романтичне чи просто миле. Наприклад, дві половинки одного серця на кожній футболці. Це можуть бути футболки із зображеннями двох супергероїв, персонажами коміксів, ігор, фільмів.

До речі, цікаві, романтичні чи смішні парні футболки для закоханих підійдуть для подарунка на День закоханих.

Яскраво та сміливо

Практика показує, що більшість речей із гардеробу середньостатистичної дорослої людини – це щось чорне, сіре, у кращому разі – біле. Додати яскравих фарб допоможуть худі з яскравими принтами, а також футболки всіх кольорів веселки. А де їх носити, чи вдома, чи на роботу, нехай одержувач подарунку вирішує сам.

Якщо ж людина і так носить помітні речі і любить яскраві фарби, то футболка або худі з яскравим дизайном, 3D-малюнком або графікою йому сподобаються. Такі подарунки зазвичай не припадають пилом на полиці або на вішалці в шафі.

Тематичні футболки

На окремому місці – тематичні футболки, толстовки та худі. Наприклад, речі для тих, хто працює в IT-сфері, працює із соціальними мережами, рекламою або адмініструванням серверів.

Зараз, до речі, у тренді футболки «з професіями», на яких написано чим займається людина – психолог, пивовар, адвокат, юрист, продавець тощо.

Інший приклад – футболки для спортсменів, затятих автомобілістів чи мотоциклістів, футболки для фанатів якоїсь комп'ютерної гри, музичної групи чи фільму. Якщо ви знаєте захоплення чи хобі людини, то визначитися з дизайном футболки чи толстовки буде простіше простого.