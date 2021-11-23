Глобальные компании обратились с просьбой решить проблему с транзитом в страны ЕС

Глобальные компании обратились с просьбой решить проблему с транзитом в страны ЕС

Вопрос об искусственном сокращении количества разрешений, выдаваемых Польшей для украинских автомобильных перевозчиков, будет решаться на уровне Еврокомисии.

О нанесении ущерба бизнесу из-за ограниченного количества разрешений в МИУ уже обратились такие крупные международные компании, как "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРИ УКРАИНА", BERLIN-CHEMIE MENARINI, JYSK, INTERFILL и другие.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

"Команда Министерства инфраструктуры Украины неоднократно озвучивала этот вопрос как публично, так и в ходе двусторонних встреч с представителями стран-соседей. Но теперь пришло время выйти на другой уровень дискуссии, выносить этот вопрос на площадку Еврокомиссии и добиваться более системного решения", - пишет Найем.

Как объяснил замминистра, с 2016 года, когда вступило в силу Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, Польша сократила количество разрешений для перевозчиков с 200 000 до 160 000. При этом объем товарооборота, наоборот, вырос.

"Товарооборот со странами ЕС автомобильным транспортом увеличился более чем на 42%, и сегодня ЕС является нашим крупнейшим торговым партнером - 40,8% от общего объема внешней торговли", - сообщил подробности Найем.

Активные действия Украины на европейском торговом рынке, по мнению замминистра, вызвали ответную реакцию у польской стороны, которая искусственно пытается сдержать конкурента.

"На минувшей неделе в составе делегации во главе с Ольгой Стефанишиной мы встретились с Генеральным директором по мобильности и транспорту Еврокомиссии Генриком Хололеем и подняли вопрос полной либерализации транзитных грузовых автоперевозок со странами ЕС. Это вполне логичный шаг и это наше право - защищать свои экономические интересы Украины, в том числе в рамках Соглашения об ассоциации", - написал Найем.

Напомним, в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" проходит активное восстановление приграничной дорожной инфраструктуры. Так, в 2020 году было восстановлено 150 км дорог, ведущих к контрольно-пропускным пунктам, а за 2021 и 2022 годы планируется отремонтировать еще 600 км.