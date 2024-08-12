Goldi: история успеха украинского бренда одежды

Современный рынок одежды в Украине переполнен производителями со всего мира, среди которых есть как представители масс-маркета, так и компании среднего или премиум сегмента. В условиях жесткой конкуренции украинским брендам тяжело не просто развиваться, а элементарно выживать. Однако за более чем 30 лет независимости у нас все-таки появились отечественные производители, которые на равных конкурируют с лучшими зарубежными компаниями.

Прочитав отзывы о Goldi, украинской компании по производству и продаже одежды, вы поймете, что она входит в число этих производителей.

Goldi

Как развивался бренд Goldi

Сегодня интернет-магазин goldi.ua знают большинство украинцев, а офлайн магазины компании находятся в каждом областном центре. Однако на первых порах развития бренда его создатель мог о таком только мечтать. Но как показывает история Goldi, мечта, подкрепленная идеей и трудолюбием, может превратиться в настоящую сказку:

в 1990 году зарождается идея открытия собственного производства одежды;

с 1994 года начинается выпуск предметов одежды благодаря поставкам сырья из Польши, а с 1996 года устанавливаются торговые связи с Сирией и Индией;

в 1998 году компания становится владельцем небольшой швейной фабрики.

А дальше следует кропотливая работа с постоянным улучшением качества одежды, экспериментов с размерами, посадкой и способом пошива. При этом неизменным остается следование стилю и современным тенденциям моды:

В 2013 году Льонокомбинат Goldi открывает первый брендовый магазин, что позволяет компании контролировать всю цепочку от производства до реализации товаров. В 2014 году происходит расширение производственных мощностей за счет покупки новых фабрик в Шепетовке и Нетешине. В том же 2014 году брендовые магазины Goldi появляются в торговых центрах, что превращает небольшую компанию в сетевую структуру. За период 2014-2016 годов открывается не только новая фабрика в Волочиске, но и множество магазинов по всей Украине, включая Киев, Львов, Одессу, Днепр. В 2017 году производитель выходит на европейский рынок с открытием магазинов в Варшаве и Вроцлаве, а также запускается джинсовая линейка одежды, которая станет визитной карточкой компании. В период 2020-2024 годов компания расширяет SMM и маркетинговый отдел, запускает eco-friendly технологии производства и переводит часть фабрик на экологически чистые источники энергии.

Со стороны кажется, что развитие бренда уместилось всего в несколько пунктов. В реальности путь от небольшого магазина с единичными продажами до создания сети по всей Украине и за ее пределами составит несколько лет, за которыми была тяжелая работа и продуманная стратегия.

Причины успеха Goldi

Но не только трудолюбие стали причиной успеха компании. Бренд пользуется популярностью у украинцев благодаря следующим преимуществам:

доступная цена товаров при неизменно высоком качестве вещей;

одежда сочетает в себе удобство и безупречный стиль;

ассортимент включает несколько линеек одежды для мужчин, женщин и детей;

у покупателей есть возможность как заказать товар на официальном сайте бренда, так и купить его в одном из офлайн-магазинов по всей Украине.

Все эти качества позволяют Goldi развиваться и успешно конкурировать с зарубежными производителями, становясь примером для других представителей украинского бизнеса.