Goldi: історія успіху українського бренду одягу

Сучасний ринок одягу в Україні переповнений виробниками з усього світу, серед яких є як представники мас-маркету, так і компанії середнього або преміумсегмента. В умовах жорсткої конкуренції українським брендам важко не просто розвиватись, а навіть просто виживати. Проте за понад 30 років незалежності у нас таки з'явилися вітчизняні виробники, що на рівних конкурують із найкращими закордонними компаніями.

Прочитавши відгуки про Goldi, українську компанію із виробництва та продажу одягу, ви зрозумієте, що вона входить до числа цих виробників.

Goldi

Як розвивався бренд Goldi

Сьогодні інтернет-магазин goldi.ua знає більшість українців, а офлайн магазини компанії знаходяться у кожному обласному центрі. Однак спочатку розвитку бренду його творець міг про таке тільки мріяти. Але як показує історія Goldi, мрія, що підкріплена ідеєю та працьовитістю, може перетворитися на справжню казку:

1990 року зароджується ідея відкриття власного виробництва одягу;

з 1994 року розпочинається випуск предметів одягу завдяки поставкам сировини з Польщі, а з 1996 року встановлюються торговельні зв'язки із Сирією та Індією;

1998 року компанія стає власником невеликої швейної фабрики.

А далі йде кропітка робота з постійним поліпшенням якості одягу, експериментів із розмірами, посадкою та способом пошиття. При цьому незмінним залишається дотримання стилю та сучасних тенденцій моди:

У 2013 році Льонокомбінат Goldi відкриває перший брендовий магазин, що дозволяє компанії контролювати весь ланцюжок від виробництва до реалізації товарів. У 2014 році відбувається розширення виробничих потужностей внаслідок купівлі нових фабрик у Шепетівці та Нетішині. У тому ж 2014 році брендові магазини Goldi з'являються у торговельних центрах, що перетворює невелику компанію на мережеву структуру. За період 2014-2016 років відкривається не лише нова фабрика у Волочиську, а й безліч магазинів по всій Україні, зокрема в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі. У 2017 році виробник виходить на європейський ринок із відкриттям магазинів у Варшаві та Вроцлаві, а також запускається джинсова лінійка одягу, яка стане візитною карткою компанії. У період 2020-2024 років компанія розширює SMM та маркетинговий відділ, запускає eco-friendly технології виробництва та переводить частину фабрик на екологічно чисті джерела енергії.

Здається, що розвиток бренду вмістився лише в кілька пунктів. Насправді ж шлях від невеликого магазину з поодинокими продажами до створення мережі по всій Україні та за її межами складе кілька років, впродовж яких була важка робота та продумана стратегія.

Причини успіху Goldi

Але не тільки працьовитість спричинила успіх компанії. Бренд має попит в українців завдяки таким перевагам:

доступна ціна товарів при незмінно високій якості речей;

одяг поєднує у собі зручність та бездоганний стиль;

асортимент передбачає кілька лінійок одягу для чоловіків, жінок та дітей;

покупці мають можливість як замовити товар на офіційному сайті бренду, так і купити його в одному з офлайн-магазинів по всій Україні.

Всі ці якості дозволяють Goldi розвиватися та успішно конкурувати із закордонними виробниками, стаючи прикладом для інших представників українського бізнесу.