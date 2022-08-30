Изменятся ли коммунальные платежи в сентябре 2022 года

Правительство урегулировало вопрос тарификации газа для всех теплокоммунэнерго в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Повлияет ли это на тарифы жилищно-коммунальных платежей — читайте об этом в материале ТСН.ua.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, мфсцевая власть не может повышать цену на горячую воду и тепло. Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому во время войны запрещено увеличивать тарифы на газ, отопление, воду. Позже он был подписан президентом Владимиром Зеленским.

Тарифы на газ с 1 сентября 2022 года

Они будут оставаться стабильными. Все (без исключения) пользователи получат услуги по фиксированной цене, которая составляет 7,96 грн/м³ (без стоимости транспортировки, по НДС).

Обратите внимание, что новые клиенты Нефтегаза должны зарегистрироваться и получить личные счета. Они помогут узнавать и оплачивать счета за газ, получать акт сверки.

Тарифы на воду с 1 сентября 2022 года.

Не изменятся тарифы на водоснабжение и водоотвод. Они будут оставаться на уровне тех, которые были до начала войны. Это закреплено законодательно соответствующим правительственным постановлением.

Тарифы на электроэнергию с 1 сентября 2022 года

Здесь тарифы тоже останутся без изменений. Они будут зависеть только от объема потребления:

1,44 грн/кВт-час – если за месяц потреблено до 250 кВт-час;

1,68/кВт-час – если за месяц потреблено более 250 кВт-ч.

Премьер-министр отмечает, что все усилия государства направлены на устойчивость тарифов жилищно-коммунальных платежей. Согласно постановлению, они будут действовать до 31 октября 2022 года.