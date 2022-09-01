Финансовый гороскоп на сентябрь 2022 года

Начало сентября принесет некие вызовы в финансовом плане. Многие неплохо заработают, а кто-то потеряет все. В любом случае не отчаивайтесь. Лучше избегать крупных трат и не вкладывать деньги в "сырые" или рискованные проекты, не заключать сделки с сомнительными партнерами. Подработка или хобби помогут продержаться на плаву.

Финансовая ситуация в сентябре 2022 зыбкая и нестабильная, но транзитная Венера в Деве с 5 по 29 сентября даст рассудительность, что поможет правильно распределить все расходы. Для материального и денежного успеха сейчас важно четко планировать и действовать, тщательно обдумывая каждый шаг.

В середине месяца произойдет активизация профессиональной сферы, бизнеса и карьеры. Начнутся кадровые перестановки, увольнения, повышения и командировки. Найти свое призвание и продвинуться в карьере помогут старые связи, протекция влиятельных друзей.

Вторая половина сентября принесет множество предложений, но не все из них будут перспективными в финансовом плане. Предпринимателям придется обратиться в официальные инстанции, потратить время, чтобы решить проблемы с документами. Тем, кто устраивается на работу, новое место может показаться вначале неподходящим, но позже вы убедитесь, что это лучший вариант.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Благоприятный период для деловой сферы, возможно карьерное продвижение. Проявления искренности, честности и прямоты привлекают к вам не только сотрудников, но и начальников, и партнеров по бизнесу. Успеха достигнут политики, общественные деятели, публичные личности. Участие в благотворительных акциях повысит ваш рейтинг. Благоприятно решение правовых, юридических вопросов, получение консультаций, обращение в административные органы.

ТЕЛЕЦ

Очень ответственный период, время создания фундамента и достижения устойчивого положения. Возможен прогресс и увеличение прибыли в бизнесе и профессиональной сфере. Благоприятные возможности для юристов, а также для работников образовательной, просветительской, культурной, литературной или издательской деятельности. Первая декада месяца подходит для реализации новых проектов, создания союзов и объединений, переговоров и заключения договоров, страхование.

БЛИЗНЕЦЫ

Несмотря на то, что ваш управитель - Меркурий - с 10 сентября на три недели переходит в ретроградное движение, для вас этот период будет благоприятным. Не торопитесь принимать решения, действуйте последовательно и все удастся наилучшим образом. Успешны новые проекты, акционирование, вступление в корпоративный бизнес. Вам вернут деньги или же если вы кому-то должны, то во второй половине месяца сможете избавиться от долгов, за счет притока денежных средств из самых неожиданных источников.

РАК

Удачны поездки и командировки, связи и торговые отношения с зарубежными и дальними партнерами, хорошо продвигаются ваши дела за границей. Возможен финансовый успех, особое положение у начальства, получение материальной поддержки, похвалы и наград. Некоторое замедление текущих вопросов и взаимных расчетов может быть во второй и третьей декаде месяца, но это не испортит общий благоприятный фон в деловой сфере. Вначале сентября у вас максимум возможностей - рекламируйте себя и продвигайте свой бизнес!

ЛЕВ

Финансовое благополучие сейчас во многом зависит от ваших дипломатических способностей, обаятельности и физической привлекательности. Это поможет установить очень выгодные деловые соглашения и контракты, особенно с представителями противоположного пола. Период благоприятен для воздействия на публику, повышения популярности и влиятельности. Если вы давно пытаетесь найти работу за рубежом или в иностранной компании - смело действуйте, в течение месяца удача на вашей стороне.

ДЕВА

Месяц подходит для того, чтобы поговорить с начальством, подчиненными, деловыми партнерами, поднять давно волнующие темы, касающиеся производства и увеличения прибыли. Можете рассчитывать на финансовую помощь, поддержку и понимание со стороны вышестоящих должностных лиц. Период благоприятен для деловых визитов, создания объединений и открытия предприятий. Первая декада сентября подходит для оформления займов и кредитов, но не занимайтесь этими вопросами в период ретроградности вашего управителя - Меркурия (10.09-02.10).

ВЕСЫ

Активность и энергичность в контактах станет основой финансового успеха в сентябре. Легко привлекаете внимание нужных людей. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы проявить себя в своей профессии на высшем уровне. Появляется творческая активность, уверенность в себе, но это может привлечь внимание конкурентов и недоброжелателей. Не реагируйте на провокации, сохраняйте самообладание и вам удастся выйти победителем из любой неприятной ситуации.

СКОРПИОН

С начальством и влиятельными лицами вы легко найдете общий язык, сможете высказать свои соображения и, при необходимости, получить необходимые ресурсы для реализации своих проектов. Хорошо идет работа, требующая умственных творческих усилий. Вы ощутите ясность мыслей, прилив свежих идей. Первая половина сентября - хороший период для заключения выгодных сделок, для начала командировок, дальних поездок, поиска зарубежных партнеров. К концу месяца будете довольны результатами проделанной работы.

СТРЕЛЕЦ

Будьте готовы к неожиданному повороту событий и вынужденному изменению планов. Обилие информации, контактов, переписки, приводит к переутомлению, из-за чего снижается эффективность вашей деятельности. Если же вам удастся организовать свою работу удаленно, либо самостоятельно выполнять задания, то вы сможете извлечь максимум пользы из планетарных влияний сентября 2022-го. Появляется возможность вернуть то, что вам принадлежит по праву, особенно это касается задолженностей за ранее выполненную работу.

КОЗЕРОГ

Нет времени на отдых. Самоуверенность и настойчивость в выражении своих идей и интересов сыграет важную роль в карьере и финансовой сфере. Даже если в сентябре вы не увидите увеличения зарплаты, события этого месяца помогут обрести популярность, а чуть позже это приведет к увеличению доходов. Постарайтесь как можно больше из запланированного, выполнить в первой декаде месяца! Отложите все личные дела (для этого у вас будет время во второй половине сентября) и занимайтесь рабочими вопросами.

ВОДОЛЕЙ

Достаточно сложный месяц, т.к. приходится заниматься множеством вопросов, брать дополнительную ответственность за других людей. Наиболее благоприятна первая декада сентября - выполненная работа даст желаемый материальный результат, а также появятся новые перспективы для личностного роста. Во второй и третьей декаде месяца велика вероятность распыления интеллектуальной энергии, переутомления из-за связей и контактов, что может привести к снижению продуктивности вашей деятельности.

РЫБЫ

Постарайтесь воздержаться от опрометчивых обещаний, сосредоточьтесь на собственных потребностях и действуйте в соответствии со своими внутренними убеждениями. Именно такая тактика поможет извлечь максимум пользы из такой нестабильной внешней действительности. Старайтесь как можно больше находиться среди людей, посещайте различные мероприятия - там, с большой долей вероятности, найдете новых деловых партнеров. Ваш финансовый успех зависит от вашей готовности говорить, выступать, озвучивать свои интересы.

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