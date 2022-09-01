Фінансовий гороскоп на вересень 2022 року

Початок вересня принесе певні виклики у фінансовому плані. Багато хто непогано заробить, а хтось втратить усе. В будь-якому разі, не впадайте у відчай. Краще уникати великих витрат і не вкладати кошти в "сирі" чи ризиковані проєкти, не укладати угоди із сумнівними партнерами. Підробіток чи хобі допоможуть протриматися на плаву.

Фінансова ситуація у вересні 2022 року хитка і нестабільна, але транзитна Венера в Діві від 5 до 29 вересня дасть розважливість, що допоможе правильно розподілити всі витрати. Для матеріального та грошового успіху зараз важливо чітко планувати й діяти, ретельно обмірковуючи кожен крок.

В середині місяця відбудеться активізація професійної сфери, бізнесу та кар'єри. Почнуться кадрові перестановки, звільнення, підвищення й відрядження. Знайти своє покликання та просунутися в кар'єрі допоможуть старі зв'язки, протекція впливових друзів.

Друга половина вересня принесе безліч пропозицій, але не всі будуть перспективними у фінансовому плані. Підприємцям доведеться звернутися до офіційних інстанцій, витратити час, щоб вирішити проблеми з документами. Тим, хто влаштовується на роботу, нове місце спочатку може здатися невдалим, та згодом ви переконаєтеся, що це найкращий варіант.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Сприятливий період для ділової сфери, можливе кар'єрне просування. Прояви щирості, чесності і прямоти залучають до вас не лише співробітників, а й керівників та партнерів по бізнесу. Успіху досягнуть політики, громадські діячі, публічні особистості. Участь у благодійних акціях збільшить ваш рейтинг. Сприятливим є вирішення правових, юридичних питань, отримання консультацій, звернення до адміністративних органів.

ТЕЛЕЦЬ

Дуже відповідальний період, час створення фундаменту та досягнення стійкого стану. Можливий прогрес та збільшення прибутку у бізнесі і професійній сфері. Сприятливі можливості для юристів, а також працівників освітньої, просвітницької, культурної, літературної чи видавничої діяльності. Перша декада місяця є вдалою для реалізації нових проєктів, створення спілок та об'єднань, переговорів та укладання договорів, страхування.

БЛИЗНЯТА

Попри те, що ваш управитель Меркурій від 10 вересня на три тижні переходить у ретроградний рух, для вас цей період буде сприятливим. Не поспішайте приймати рішення, дійте послідовно, і все складеться якнайкраще. Успішними будуть нові проєкти, акціонування, вступ до корпоративного бізнесу. Вам повернуть гроші, або якщо ви комусь винні, то в другій половині місяця зможете позбутися боргів за рахунок припливу коштів з найнесподіваніших джерел.

РАК

Вдалі поїздки та відрядження, зв'язки та торговельні відносини із зарубіжними й далекими партнерами, добре просуваються ваші справи за кордоном. Можливий фінансовий успіх, особливе становище у керівництва, отримання матеріальної підтримки, похвали й нагород. Деяке уповільнення поточних питань і взаємних розрахунків може бути у другій та третій декадах місяця, та це не зіпсує загальне сприятливе тло у діловій сфері. На початку вересня у вас максимум можливостей - рекламуйте себе та просувайте свій бізнес!

ЛЕВ

Фінансове благополуччя зараз багато в чому залежить від ваших дипломатичних здібностей, чарівності та фізичної привабливості. Це допоможе встановити дуже вигідні ділові угоди та контракти, особливо з представниками протилежної статі. Період сприятливий для впливу на публіку, підвищення популярності і впливовості. Якщо ви давно намагаєтеся знайти роботу за кордоном або в іноземній компанії - сміливо дійте, протягом місяця удача на вашому боці.

ДІВА

Місяць підходить для того, щоб поговорити з керівництвом, підлеглими, діловими партнерами, підняти теми щодо виробництва та збільшення прибутку, які вас давно хвилюють. Можете розраховувати на фінансову допомогу, підтримку й розуміння з боку вищих посадових осіб. Період сприятливий для ділових візитів, створення об'єднань та відкриття підприємств. Перша декада вересня є вдалою для оформлення позик і кредитів, але не займайтеся цими питаннями в період ретроградності вашого управителя - Меркурія (10.09-02.10).

ТЕРЕЗИ

Активність та енергійність у контактах стане основою фінансового успіху у вересні. Легко привертаєте увагу необхідних людей. Обставини складаються якнайкращим чином для того, щоб проявити себе у своїй професії на найвищому рівні. З'являється творча активність, впевненість у собі, але це може привернути увагу конкурентів та недоброзичливців. Не реагуйте на провокації, зберігайте самовладання, і вам вдасться вийти переможцем із будь-якої неприємної ситуації.

СКОРПІОН

З керівництвом і впливовими особами ви легко знайдете спільну мову, зможете висловити свої міркування та, за необхідності, отримати необхідні ресурси для реалізації своїх проєктів. Добре йде робота, яка потребує розумових творчих зусиль. Ви відчуєте ясність думок, приплив свіжих ідей. Перша половина вересня - гарний період для укладання вигідних угод, для початку відряджень, далеких поїздок, пошуку зарубіжних партнерів. До кінця місяця будете задоволені результатами виконаної роботи.

СТРІЛЕЦЬ

Будьте готові до несподіваного повороту подій та вимушеної зміни планів. Велика кількість інформації, контактів, листування призводить до перевтоми, через що знижується ефективність вашої діяльності. Якщо ж вам вдасться організувати свою роботу віддалено або самостійно виконувати завдання, ви зможете отримати максимум користі з планетарних впливів вересня 2022 року. З'являється можливість повернути те, що вам належить по праву, особливо це стосується заборгованостей за раніше виконану роботу.

КОЗОРІГ

Часу на відпочинок немає. Самовпевненість і наполегливість у висловленні своїх ідей та інтересів відіграє важливу роль у кар'єрі та фінансовій сфері. Навіть якщо у вересні ви не побачите збільшення зарплати, події цього місяця допоможуть здобути популярність, а згодом це призведе до збільшення доходів. Намагайтеся виконати якомога більше із запланованого в першій декаді місяця! Відкладіть усі власні справи (для цього у вас буде час у другій половині вересня) та займайтеся робочими питаннями.

ВОДОЛІЙ

Досить складний місяць, оскільки доводиться займатися безліччю питань, брати додаткову відповідальність за інших людей. Найбільш сприятливою є перша декада вересня - виконана робота дасть бажаний матеріальний результат, а також з'являться нові перспективи для особистісного зростання. У другій та третій декадах місяця велика ймовірність розпорошення інтелектуальної енергії, перевтоми через зв'язки та контакти, що може призвести до зниження продуктивності у вашій діяльності.

РИБИ

Намагайтеся утриматися від необачних обіцянок, зосередьтеся на власних потребах та дійте відповідно до своїх внутрішніх переконань. Саме така тактика допоможе отримати максимум користі з такої нестабільної навколишньої дійсності. Намагайтеся якомога більше перебувати серед людей, відвідуйте різні заходи - там, з великою ймовірністю, знайдете нових ділових партнерів. Ваш фінансовий успіх залежить від готовності говорити, виступати, озвучувати свої інтереси.

Читайте також: