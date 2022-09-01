"У россиян сильно трещало": ОК "Юг" о деоккупации Херсонщины

Россияне несут потери, но еще не могут этого воспринять.

Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Мы продолжаем свою работу и борьбу на южных участках фронта. Еще раз просим всех экспертов и специалистов воздержаться от прогнозов, предсказаний и рассказов о наших перспективах. Мы сделаем их сами. Из того, что мы можем сообщить, враг продолжает сопротивление. Они пытаются наносить авиационные и ракетные удары, как было сделано этой ночью по Березнеговатской громаде и по Одесчине", — сказала Гуменюк.

Она также прокомментировала заявление Минобороны РФ о том, что наступление ВСУ в Херсонской области "с треском провалилось".

"У россиян так сильно трещало, что они восприняли свой треск за наш, так и не поняли истинного положения дел", – сказала она.

Наталья Гуменюк отметила, что ВСУ и дальше работают над прекращением транспортного сообщения российских оккупантов, чтобы они не могли подтягивать резервы.

"Нами были нанесены дополнительные удары по тем транспортным артериям, которые могли быть способом переправки вооружения и тяжелой техники. Поэтому они пока непроездные для такой категории грузов. Разве что их можно использовать для пешей эвакуации оккупантов на левый берег и возвращения домой совсем. Была уничтожена понтонная переправа, которую они настроили через Ингулец, уничтожено несколько барж, которые они пытались использовать для переправки тяжелой техники. Поэтому эта работа ведется. И на этом сосредоточен сейчас основной акцент", — сказала спикер ОК "Юг".

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объяснил, почему РФ перестала обсуждать обмен экс-нардепа и главы партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене и содействии терроризму.

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