"У росіян сильно тріскотіло": ОК "Південь" про деокупацію Херсонщини

Росіяни зазнають втрат, але ще не можуть цього сприйняти.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ми продовжуємо свою роботу і боротьбу на південних ділянках фронту. Ще раз просимо всіх експертів і фахівців утриматися від прогнозів, передбачень і розповідей про наші перспективи. Ми зробимо їх самі. З того, що ми можемо повідомити, ворог продовжує спротив. Вони намагаються завдавати авіаційних та ракетних ударів, як було зроблено цієї ночі по Березнегуватській громаді та по Одещині", - сказала Гуменюк.

Вона також прокоментувала заяву Міноборони РФ про те, що наступ ЗСУ на Херсонщині "з тріском провалився".

"У росіян так сильно тріскотіло, що вони сприйняли свій тріск за наш, так і не зрозуміли справжнього стану справ", – сказала вона.

Наталія Гуменюк зазначила, що ЗСУ і далі працюють над припиненням транспортного сполучення російських окупантів, щоб він не міг підтягувати резерви.

"Нами були завдані додаткові удари по тих транспортних артеріях, які могли бути способом переправлення озброєння і важкої техніки. Тому вони наразі непроїзні для такої категорії вантажів. Хіба що їх можна використати для пішої евакуації окупантів на лівий берег і вшивання додому зовсім. Було знищено понтонну переправу, яку вони налаштували через Інгулець, знищено декілька барж, які вони намагалися використовувати для переправлення важкої техніки. Тому ця робота ведеться. І на цьому полягає зараз основний акцент", - сказала речниця ОК "Південь".

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов пояснив, чому РФ припинила обговорювати обмін екснардепа та голови партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, підозрюваного у держзраді та сприянні тероризму.

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