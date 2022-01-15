Как девушки свою судьбу предсказывали: популярные гадания на Крещение

В народе часто говорили: все, что гадали в Крещенский вечер (с 18 на 19 января), обязательно сбудется. В эту ночь наши предки наделяли особой силой. Поэтому девушки собирались, чтобы погадать на судьбу и суженого. ТСН.ua собрал для вас несколько популярных гаданий, которые еще наши предки считали самыми точными.

Именно праздничные гадания на территории современной Украины считались наиболее правдивыми и сильными. И ночь с 18 на 19 января не была исключением. Девушки еще с вечера собирались группами или гадали в одиночестве, чтобы узнать имя будущего мужчины и предсказать свое будущее.

Популярные гадания на Крещение 2022

Чтобы узнать свою судьбу в год

Для этого гадание на Крещение нужно взять шесть стаканов и положить в них: соль, хлеб, сахар, кольцо, монету и спичку. Затем кто-то из группы девушек меняет расположение стаканов. Каждой девушке поочередно завязывают глаза, чтобы она выбрала себе один из стаканов. Выбранный предмет расскажет о том, как пройдет ваш год. Соль означает печаль и слезы. Хлеб – сытость. Сахар – радость и успех. Кольцо рассказывает о скором замужестве. Монетка – достаток. А спичка означает пополнение в семье.

На имя суженого

Это гадание на Крещение поможет узнать имя своей второй половинки. Девушки по очереди выходят на улицу и первого встречного мужчину спрашивают, как его зовут. Названное имя будет и у вашего суженого.

На замужество

Собираются девичьей компанией. Каждая девушка берет нить (здесь очень важно, чтобы все нити были одинаковой длины). Затем все одновременно поджигают свою. Та девушка выйдет замуж в грядущем году, нить которой догорит первой. Если же нить погаснет, не догорев, тогда в этом году точно придется ходить в девках.

Гадание на суженого и замужество на Крещение / pixabay.com

Вещий сон: гадание на суженого

Чтобы выполнить это гадание на Крещение, нужно под подушку положить бубнового короля или расческу. Перед тем как ложиться в постель, загадайте, чтобы вас приснился суженый. Если ваше желание действительно сильно, подсознание покажет вам вашего будущего партнера. А в случае с расческой тоже перед сном нужно произнести: "Суженый, приди ко мне, расчеши мои волосы".

На богатство

Чтобы узнать, будет ли в будущем году богатство в доме, проводили следующее гадание на Крещение. Брали три тарелки и просили кого-нибудь под одной из них спрятать монету. Потом нужно угадать, где лежат деньги. Если у вас выйдет с первой попытки, финансовых проблем точно не будет. С другой, значит, что серьезных потерь ожидать не следует. А если с третьей, придется попрощаться с заработанным.

На кольцах, чтобы узнать каким будет муж

Девушки собираются вместе и приносят с собой несколько разных колечков (с камешком, медные, серебряные, золотые). Дальше нужно взять большую миску и наполнить ее зерном. Внутрь положить все кольца. Поочередно каждая из девушек берет горсть зерна. Какое кольцо ей попалось, таким и будет мужчина. Медное – бедным. Золотое – популярным и богатым. Серебряное — мужчина сможет обеспечить семью. С камнем — мужчина из высшего общества. Если же в горсти зерна не будет никакого кольца, не стоит ждать перемен в жизни.

Гадание на Крещение на кольцах / Pexels

На восковой свече

Для этого гадание на Крещение нужно взять горящую свечу и чашу с водой. На воду нужно накапать расплавленный воск. Внимательно присмотритесь к причудливой форме и попытайтесь понять, что видите. Очертания человека означают скорое замужество. Собака – символ дружбы. Гриб означает неожиданность или сюрприз. Эмбрион вы начнете какое-то новое дело, а молодая девушка может трактовать это как беременность. Рыбка означает благополучие, радость. Лягушка – положительные изменения в ближайшем будущем. А вот форма кошки означает, что скоро вас предаст близкий человек.

На фасоли

Разбросайте на любой жесткой поверхности горсть фасоли. Загадайте самое сокровенное желание и посчитайте количество бобов. Если она парная — желание в ближайшее время исполнится.

Гадание на суженого на луковице

Для этого гадание на Крещение нужно взять несколько луковиц и на каждой написать мужское имя. Ночью с 18 на 19 января взорвать луковицы в землю. Какая первая прорастет, так и будет называться ваш суженый.

Гадание на Крещение на имя суженого / pixabay.com

На кошке, чтобы узнать, повезет ли в этом году

Если вы имеете в доме кошку, тогда можно попробовать этот вариант гадания на Крещение. Сначала нужно подумать о том, чего вы больше всего хотите. Затем позовите любимца и внимательно смотрите, как он войдет в помещение. Если переступит порог левой лапой, желание исполнится.