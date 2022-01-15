Як дівчата свою долю передбачали: популярні ворожіння на Водохреще

В народі часто казали: все, що наворожили у Водохресний вечір (з 18 на 19 січня), обов’язково збудеться. Цю ніч наші предки наділяли особливою силою. А тому дівчата збиралися, щоб поворожити на долю та судженого. ТСН.ua зібрав для вас кілька популярних ворожінь, які ще наші пращури вважали найточнішими.

Саме святочні ворожіння на території сучасної України вважалися найбільш правдивими та сильними. І ніч з 18 на 19 січня не була виключенням. Дівчата ще звечора збиралися групами або ворожили на самоті, щоб дізнатися ім’я майбутнього чоловіка та передбачити своє майбутнє.

Популярні ворожіння на Водохреще 2022

Щоб дізнатися свою долю на рік

Для цього ворожіння на Водохреще потрібно взяти шість склянок і покласти в них: сіль, хліб, цукор, перстень, монету та сірник. Потім хтось з групи дівчат змінює розташування склянок. Кожній дівчині по черзі зав’язують очі, щоб вона обрала собі одну зі склянок. Обраний предмет розповість про те, як пройде ваш рік. Сіль означає печаль та сльози. Хліб — ситість. Цукор — радість та успіх. Перстень розповідає про швидке заміжжя. Монетка — достаток. А сірник означає поповнення в сім’ї.

На ім’я судженого

Це ворожіння на Водохреще допоможе дізнатися ім’я своєї другої половинки. Дівчата по черзі виходять на вулицю і першого зустрічного чоловіка запитують, як його звати. Назване ім’я буде і у вашого судженого.

На заміжжя

Збираються дівочою компанією. Кожна дівчина бере нитку (тут дуже важливо, щоб всі нитки були однакової довжини). Потім всі одночасно підпалюють свою. Та дівчина вийде заміж в прийдешньому році, нитка якої догорить першою. Якщо ж нитка згасне, не догорівши, тоді цього року точно ще прийдеться ходити в дівках.

Ворожіння на судженого і заміжжя на Водохреще / pixabay.com

Віщий сон: ворожіння на судженого

Щоб виконати це ворожіння на Водохреще, потрібно під подушку покласти бубнового короля або гребінець. Перед тим, як лягати в ліжко, загадайте, щоб вас приснився суджений. Якщо ваше бажання дійсно сильне, підсвідомість покаже вам вашого майбутнього партнера. А у випадку з гребінцем також перед сном потрібно промовити: “Суджений, прийди до мене, розчеши моє волосся”.

На достаток

Щоб дізнатися, чи буде у прийдешньому році достаток в домі, проводили наступне ворожіння на Водохреще. Брали три тарілки і просили когось під однією з них сховати монету. Потім потрібно вгадати, де саме лежать гроші. Якщо у вас вийде з першої ж спроби, фінансових проблем точно не буде. З другої, означає, що серйозних втрат очікувати не слід. А якщо з третьої, прийдеться попрощатися з заробленим.

На каблучках, щоб дізнатися яким буде чоловік

Дівчата збираються разом і приносять з собою кілька різних каблучок (з камінчиком, мідні, срібні, золоті). Далі потрібно взяти велику миску і наповнити її зерном. В всередину покласти всі каблучки. По черзі кожна з дівчат бере жменю зерна. Яка каблучка їй попалася, таким і буде чоловік. Мідна — бідним. Золота — популярним і багатим. Срібна — чоловік саме зможе забезпечити сім’ю. З камінчиком — чоловік з вищого суспільства. Якщо ж в жмені зерна не буде ніякої каблучки, не варто чекати перемін в житті.

Ворожіння на Водохреще на каблучках / Pexels

На восковій свічці

Для цього ворожіння на Водохреще потрібно взяти підпалену свічку і чашу з водою. На воду потрібно накапати розтоплений віск. Уважно придивіться до химерної форми та спробуйте зрозуміти, що бачите. Обриси людини означають скоре заміжжя. Собака — символ дружби. Гриб означає несподіванку чи сюрприз. Ембріон — ви розпочнете якусь нову справу, а молода дівчина може трактувати це як вагітність. Рибка означає благополуччя, радість. Жаба — позитивні зміни в найближчому майбутньому. А ось форма кішки означає, що скоро вас зрадить близька людина.

На квасолі

Розкидайте на будь-якій твердій поверхні жменю квасолі. Загадайте найпотаємніше бажання і порахуйте кількість бобів. Якщо вона парна — бажання найближчим часом здійсниться.

Ворожіння на судженого на цибулині

Для цього ворожіння на Водохреще потрібно взяти кілька цибулин і на кожній написати чоловіче ім’я. Вночі з 18 на 19 січня висадити цибулини в землю. Яка перша проросте, так і буде називатися ваш суджений.

Ворожіння на Водохреще на ім'я судженого / pixabay.com

На кішці, щоб дізнатися, чи пощастить цього року

Якщо ви маєте в домі кішку, тоді можна спробувати цей варіант ворожіння на Водохреще. Спочатку потрібно подумати про те, чого ви найбільше хочете. Потім покличте улюбленця і уважно дивиться, як він зайде до приміщення. Якщо переступить поріг лівою лапою, бажання здійсниться.