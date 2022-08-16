Как избавиться от сорняков на огороде: эти средства есть в каждом доме

Сорняки – проблема, которая мучает всех огородников. Они впитывают влагу и питательные вещества из почвы, из-за чего другие растения "голодают". Как избавиться от сорняков на огороде — читайте в материале ТСН.ua.

Если вы не хотите использовать химические средства, которые также могут навредить не только сорнякам, но и овощам, лучше обратить внимание на народные методы. Об универсальных и эффективных средствах от сорняков пишет ProstoWay. Кстати, ингредиенты к ним можно найти на каждой кухне.

Как избавиться от сорняков на огороде

Если вы ищете лучшее средство для уничтожения сорняков, следует обратить внимание на уксус. Он принесет гораздо меньше вреда овощам, но поможет достаточно эффективно избавиться от основной проблемы. После обработки сорняки начнут увядать и совсем скоро пропадут.

По своему действию это средство очень похоже на гербициды:

когда уксус попадает на листья, выжигает мембраны клеток, поэтому они постепенно высыхают;

уксус также останавливает фотосинтез, благодаря чему трава и другие сорняки увядают гораздо быстрее;

вещество поражает стебли и корневую систему, поэтому сорняки больше не могут расти.

В некоторых случаях для усиления эффекта уксуса добавляют соль. Однако с такой смесью нужно соблюдать осторожность. Особенно если вы используете ее на огороде.

После дождя соль остается в земле, поэтому может навредить также и тем растениям, которые растут на грядках. Но это отличное средство для борьбы с сорняками под заборами или на садовых дорожках.

Средство для уничтожения сорняков в огороде: домашнее гербицидное мыло

Если вы хотите приготовить эффективное средство от сорняков дома, не используя при этом химию, следует обратить внимание следующим образом:

Возьмите 150 г соли, 1 л уксуса и наберите в большой шприц без иглы жидкого мыла;

добавьте компоненты в емкость и тщательно перемешайте;

поливайте или опрыскивайте смесью сорняки на участке.

Благодаря жидкому мылу в составе раствор лучше прилипает к листьям, поэтому эффективность борьбы с сорняками повышается. Рекомендуется проводить обработку в солнечную погоду.