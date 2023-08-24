Как получить ІІ группу инвалидности – все об оформлении, выплатах и льготах

Все, что нужно знать для получения второй группы инвалидности.

Сегодня в Украине значительно увеличивается число лиц с инвалидностью. И в связи с войной количество таких людей только растет. В статье собрана вся необходимая и полезная информация для лиц с инвалидностью II группы.

Кто имеет право на вторую группу инвалидности?

II группу инвалидности может получить лицо, имеющее тяжелые дисфункции в организме из-за заболевания, травмы или врожденного порока. Которые очень ограничивают такого человека в способности к нормальной жизнедеятельности. Но такое лицо считается дееспособным и не требует постороннего постоянного ухода.

Критерии для установления инвалидности ІІ группы:

Человек сам себя обслуживает с помощью вспомогательных средств или других лиц. Обладает способностью передвигаться с помощью вспомогательных средств. Может учиться только в специализированных учебных заведениях или дома. Для осуществления трудовой деятельности такое лицо нуждается в специально созданных условиях. Человек ориентируется во времени и пространстве с помощью других лиц. Коммуникация возможна только с помощью вспомогательных средств или других лиц. Может контролировать свое поведение только с помощью других лиц.

Как получить II группу инвалидности?

Чтобы получить вторую группу инвалидности, необходимо пройти медицинское экспертное обследование в органах медико-социальной экспертизы – МСЭК.

МСЭК назначает группу инвалидности и обеспечивает проведение мероприятий по реабилитации лиц с инвалидностью, с целью их успешной социализации. Раз в год нужно проходить повторную комиссию, это также касается несовершеннолетних детей.

На бессрочное установление группы инвалидности имеют право лица, имеющие анатомические дефекты: неизлечимые нарушения функций организма и потеря конечностей.

Какие болезни дают право на получение ІІ группы инвалидности?

Список болезней, при которых устанавливается вторая группа инвалидности:

отсутствует одно легкое, что вызывает хроническую дыхательную недостаточность ІІ степени;

полный птоз на обоих глазах после всех возможных видов лечения;

паралич верхней или нижней конечности;

верхний или нижний парапарез, выраженный гемипарез;

значительный дефект черепа;

культя плеча или предплечья при умеренном нарушении функций другой верхней конечности;

экзертекуляция верхней конечности в плече;

культя верхних и нижних конечностей плюс отсутствие зрения на один глаз или полностью, глухота;

ампутация бедра, короткая культя бедра, что делает невозможным протезирование;

культи обеих голеней;

ложная культя нижней конечности без возможности реабилитации;

анклиоз (недвижимость) тазобедренного сустава и умеренное нарушение функции второго;

двусторонний коксартроз третьей-четвертой степени;

каловая или мочевая норика, неестественный задний проход без возможности операции;

культя бедра плюс нарушение функции нижней части другой конечности;

эндопротезирование суставов.

Пенсия для людей со второй группой инвалидности

На назначение такой пенсии имеют право лица с инвалидностью II группы, у которых есть страховой стаж.

Согласно статье 32 Закона 1058 на пенсию по инвалидности имеют право лица при наличии страхового стажа от 1 до 14 лет, в зависимости от возраста на момент назначения группы инвалидности или времени обращения за назначением пенсии.

Размер пенсии для лиц с инвалидностью составляет 90% пенсии по возрасту. Сначала исчисляется размер пенсии по возрасту, на которую имело бы право лицо по достижении пенсионного возраста, а затем высчитывается причитающаяся сумма.

Заявление на назначение пенсии по инвалидности нужно подавать в Пенсионный фонд Украины не позднее трех месяцев с даты установления ІІ группы инвалидности. Тогда пенсия будет назначена с первого дня установления группы инвалидности. В противном случае пенсия будет назначена со дня написания заявления.

На какие льготы имеют право лица со второй группой инвалидности?

Лица с инвалидностью II группы имеют право на разные виды социально-бытовых льгот.

Получение жилья. Имеют право на получение внеочередного жилья некоторые категории лиц, в частности, участники войны и военнослужащие, имеющие ребенка с инвалидностью ІІ группы.

Имеют право на получение внеочередного жилья некоторые категории лиц, в частности, участники войны и военнослужащие, имеющие ребенка с инвалидностью ІІ группы. Льготы на лекарства. Лица с инвалидностью II группы имеют право на возмещение 50% стоимости лекарства при амбулаторном лечении. Или 100% возмещения при минимальном размере пенсии.

Лица с инвалидностью II группы имеют право на возмещение 50% стоимости лекарства при амбулаторном лечении. Или 100% возмещения при минимальном размере пенсии. Льготы для проезда в транспорте. Лица с инвалидностью II группы имеют право приобрести ж/д билеты с оплатой 50% от полной стоимости. Для получения льготной карты жителям г. Киева на льготный проезд в городском транспорте следует обращаться в УПСЗН.

Лица с инвалидностью II группы имеют право приобрести ж/д билеты с оплатой 50% от полной стоимости. Для получения льготной карты жителям г. Киева на льготный проезд в городском транспорте следует обращаться в УПСЗН. Льготы на техсредства реабилитации. Лица с инвалидностью II группы имеют право на бесплатное или льготное получение технических и других средств реабилитации, изделий медназначения, а также автомобилей и электрокресел.

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