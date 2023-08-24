Як отримати ІІ групу інвалідності – все про оформлення, виплати та пільги

Все, що необхідно знати для отримання другої групи інвалідності.
Сьогодні в Україні значно збільшується число осіб з інвалідністю. І у зв’язку з війною кількість таких людей лише зростає. У статті зібрано всю необхідну та корисну інформацію для осіб з інвалідністю ІІ групи.
Хто має право на другу групу інвалідності?
ІІ групу інвалідності може отримати особа, яка має тяжкі дисфункції в організмі через захворювання, травму чи вроджену ваду. Які дуже обмежують таку людину у здатності до нормальної життєдіяльності. Але така особа вважається дієздатною і не потребує стороннього постійного догляду.
Критерії для встановлення інвалідності ІІ групи:
- Особа сама себе обслуговує за допомогою допоміжних засобів чи інших осіб.
- Має здатність пересуватися за допомогою допоміжних засобів.
- Може навчатися лише у спеціалізованих закладах освіти чи вдома.
- Для здійснення трудової діяльності така особа потребує спеціально створених умов.
- Особа орієнтується у часі та просторі за допомогою інших осіб.
- Комунікація можлива лише за допомогою допоміжних засобів чи інших осіб.
- Може контролювати свою поведінку лише за допомогою інших осіб.
Як отримати ІІ групу інвалідності?
Щоб отримати другу групу інвалідності, потрібно пройти медичне експертне обстеження в органах медико-соціальної експертизи – МСЕК.
МСЕК призначає групу інвалідності та забезпечує проведення заходів реабілітації осіб з інвалідністю, з метою їхньої успішної соціалізації. Один раз на рік потрібно проходити повторну комісію, це також стосується неповнолітніх дітей.
На безстрокове встановлення групи інвалідності мають право особи, у яких є анатомічні дефекти: невиліковні порушення функцій організму та втрата кінцівок.
Які хвороби дають право на отримання ІІ групи інвалідності?
Перелік хвороб, при яких встановлюється друга група інвалідності:
- відсутня одна легеня, що спричиняє хронічну дихальну недостатність ІІ ступеня;
- повний птоз на обох очах після всіх можливих видів лікування;
- параліч верхньої або нижньої кінцівки;
- верхній або нижній парапарез, виражений геміпарез;
- значний дефект черепа;
- кукс плеча чи передпліччя за помірного порушення функцій іншої верхньої кінцівки;
- екзартекуляція верхньої кінцівки в плечі;
- кикоть верхніх та нижніх кінцівок плюс відсутність зору на одне око чи повністю, глухота;
- ампутація стегна, короткий кикоть стегна, що унеможливлює протезування;
- кукс обох гомілок;
- хибний кикоть нижньої кінцівки без можливості реабілітації;
- анкліоз (нерухомість) кульшового суглоба та помірне порушення функції другого;
- двобічний коксартроз третього-четвертого ступеню;
- калова або сечова норика, неприродній задній прохід без можливості операції;
- кикоть стегна плюс порушення функції нижньої частини іншої кінцівки;
- ендопротезування суглобів.
Пенсія для людей з другою групою інвалідності
На призначення такої пенсії мають право особи з інвалідністю ІІ групи, у яких є страховий стаж.
Згідно статті 32 Закону 1058 на пенсію по інвалідності мають право особи за наявності страхового стажу від 1 до 14 років, залежно від віку на момент призначення групи інвалідності або часу звернення за призначенням пенсії.
Розмір пенсії для осіб з інвалідністю становить 90% пенсії за віком. Спочатку обчислюється розмір пенсії за віком, на яку мала б право особа після досягнення пенсійного віку, а потім вираховується належна сума.
Заяву на призначення пенсії по інвалідності потрібно подавати до Пенсійного фонду України не пізніше трьох місяців від дати встановлення ІІ групи інвалідності. Тоді пенсію буде призначено з першого дня встановлення групи інвалідності. В іншому випадку пенсію буде призначено з дня написання заяви.
На які пільги мають право особи з другою групою інвалідності?
Особи з інвалідністю ІІ групи мають право на різні види соціально-побутових пільг.
- Отримання житла. Мають право на отримання позачергового житла деякі категорії осіб, зокрема, учасники війни та військовослужбовці, що мають дитину з інвалідністю ІІ групи.
- Пільги на ліки. Особи з інвалідністю ІІ групи мають право на відшкодування 50% вартості ліків при амбулаторному лікуванні. Або 100% відшкодування за мінімального розміру пенсії.
- Пільги для проїзду у транспорті. Особи з інвалідністю ІІ групи мають право придбати залізничні квитки з оплатою 50% від повної вартості. Для отримання пільгової картки мешканцям м. Києва на пільговий проїзд у міському транспорті варто звертатися до УПСЗН.
- Пільги на техзасоби реабілітації. Особи з інвалідністю ІІ групи мають право на безкоштовне чи пільгове отримання технічних та інших засобів реабілітації, виробів медпризначення, також автомобілів та електрокрісел.
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