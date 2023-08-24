Як отримати ІІ групу інвалідності – все про оформлення, виплати та пільги

Все, що необхідно знати для отримання другої групи інвалідності.

Сьогодні в Україні значно збільшується число осіб з інвалідністю. І у зв’язку з війною кількість таких людей лише зростає. У статті зібрано всю необхідну та корисну інформацію для осіб з інвалідністю ІІ групи.

Хто має право на другу групу інвалідності?

ІІ групу інвалідності може отримати особа, яка має тяжкі дисфункції в організмі через захворювання, травму чи вроджену ваду. Які дуже обмежують таку людину у здатності до нормальної життєдіяльності. Але така особа вважається дієздатною і не потребує стороннього постійного догляду.

Критерії для встановлення інвалідності ІІ групи:

Особа сама себе обслуговує за допомогою допоміжних засобів чи інших осіб. Має здатність пересуватися за допомогою допоміжних засобів. Може навчатися лише у спеціалізованих закладах освіти чи вдома. Для здійснення трудової діяльності така особа потребує спеціально створених умов. Особа орієнтується у часі та просторі за допомогою інших осіб. Комунікація можлива лише за допомогою допоміжних засобів чи інших осіб. Може контролювати свою поведінку лише за допомогою інших осіб.

Як отримати ІІ групу інвалідності?

Щоб отримати другу групу інвалідності, потрібно пройти медичне експертне обстеження в органах медико-соціальної експертизи – МСЕК.

МСЕК призначає групу інвалідності та забезпечує проведення заходів реабілітації осіб з інвалідністю, з метою їхньої успішної соціалізації. Один раз на рік потрібно проходити повторну комісію, це також стосується неповнолітніх дітей.

На безстрокове встановлення групи інвалідності мають право особи, у яких є анатомічні дефекти: невиліковні порушення функцій організму та втрата кінцівок.

Які хвороби дають право на отримання ІІ групи інвалідності?

Перелік хвороб, при яких встановлюється друга група інвалідності:

відсутня одна легеня, що спричиняє хронічну дихальну недостатність ІІ ступеня;

повний птоз на обох очах після всіх можливих видів лікування;

параліч верхньої або нижньої кінцівки;

верхній або нижній парапарез, виражений геміпарез;

значний дефект черепа;

кукс плеча чи передпліччя за помірного порушення функцій іншої верхньої кінцівки;

екзартекуляція верхньої кінцівки в плечі;

кикоть верхніх та нижніх кінцівок плюс відсутність зору на одне око чи повністю, глухота;

ампутація стегна, короткий кикоть стегна, що унеможливлює протезування;

кукс обох гомілок;

хибний кикоть нижньої кінцівки без можливості реабілітації;

анкліоз (нерухомість) кульшового суглоба та помірне порушення функції другого;

двобічний коксартроз третього-четвертого ступеню;

калова або сечова норика, неприродній задній прохід без можливості операції;

кикоть стегна плюс порушення функції нижньої частини іншої кінцівки;

ендопротезування суглобів.

Пенсія для людей з другою групою інвалідності

На призначення такої пенсії мають право особи з інвалідністю ІІ групи, у яких є страховий стаж.

Згідно статті 32 Закону 1058 на пенсію по інвалідності мають право особи за наявності страхового стажу від 1 до 14 років, залежно від віку на момент призначення групи інвалідності або часу звернення за призначенням пенсії.

Розмір пенсії для осіб з інвалідністю становить 90% пенсії за віком. Спочатку обчислюється розмір пенсії за віком, на яку мала б право особа після досягнення пенсійного віку, а потім вираховується належна сума.

Заяву на призначення пенсії по інвалідності потрібно подавати до Пенсійного фонду України не пізніше трьох місяців від дати встановлення ІІ групи інвалідності. Тоді пенсію буде призначено з першого дня встановлення групи інвалідності. В іншому випадку пенсію буде призначено з дня написання заяви.

На які пільги мають право особи з другою групою інвалідності?

Особи з інвалідністю ІІ групи мають право на різні види соціально-побутових пільг.

Отримання житла. Мають право на отримання позачергового житла деякі категорії осіб, зокрема, учасники війни та військовослужбовці, що мають дитину з інвалідністю ІІ групи.

Мають право на отримання позачергового житла деякі категорії осіб, зокрема, учасники війни та військовослужбовці, що мають дитину з інвалідністю ІІ групи. Пільги на ліки. Особи з інвалідністю ІІ групи мають право на відшкодування 50% вартості ліків при амбулаторному лікуванні. Або 100% відшкодування за мінімального розміру пенсії.

Особи з інвалідністю ІІ групи мають право на відшкодування 50% вартості ліків при амбулаторному лікуванні. Або 100% відшкодування за мінімального розміру пенсії. Пільги для проїзду у транспорті. Особи з інвалідністю ІІ групи мають право придбати залізничні квитки з оплатою 50% від повної вартості. Для отримання пільгової картки мешканцям м. Києва на пільговий проїзд у міському транспорті варто звертатися до УПСЗН.

Особи з інвалідністю ІІ групи мають право придбати залізничні квитки з оплатою 50% від повної вартості. Для отримання пільгової картки мешканцям м. Києва на пільговий проїзд у міському транспорті варто звертатися до УПСЗН. Пільги на техзасоби реабілітації. Особи з інвалідністю ІІ групи мають право на безкоштовне чи пільгове отримання технічних та інших засобів реабілітації, виробів медпризначення, також автомобілів та електрокрісел.

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