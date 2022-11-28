Как приготовить хлеб на сковороде: рецепты для нашей жизни

Рецепт хлеба на сковороде, который всегда удается, читайте в материале ТСН.ua

Если в магазине нет хлеба, духовка не работает, хлеб можно приготовить на сковороде. По такому рецепту хлеб получается вкусным и рыхлым.

Ингредиенты

мука – 400 г,

горячая вода – 300 г (полтора стакана),

сухие дрожжи – 15 г,

соль — 1 чайная ложка,

сахар – пол чайной ложки,

подсолнечное масло для смазки

Приготовление хлеба на сковороде

Смешать в теплой воде часть муки и сахара. Дать остыть.

Добавить дрожжи, перемешать.

Добавить остальную муку, перемещать до однородности, накрыть и оставить на один час.

Смазать теплую сковороду растительным маслом, выложить тесто, накрыть и оставить на 30 минут.

Готовим на небольшом огне, каждую сторону выпекаем по 25 минут. Сверху можно накрыть фольгой, предварительно смазанным растительным маслом, чтобы не пригорало.

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