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Как приготовить хлеб на сковороде: рецепты для нашей жизни

Дата публикации
Просмотры
2724
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить хлеб на сковороде: рецепты для нашей жизни

Как испечь хлеб на сковороде

Рецепт хлеба на сковороде, который всегда удается, читайте в материале ТСН.ua

Если в магазине нет хлеба, духовка не работает, хлеб можно приготовить на сковороде. По такому рецепту хлеб получается вкусным и рыхлым.

Ингредиенты

  • мука – 400 г,
  • горячая вода – 300 г (полтора стакана),
  • сухие дрожжи – 15 г,
  • соль — 1 чайная ложка,
  • сахар – пол чайной ложки,
  • подсолнечное масло для смазки

Приготовление хлеба на сковороде

  • Смешать в теплой воде часть муки и сахара. Дать остыть.
  • Добавить дрожжи, перемешать.
  • Добавить остальную муку, перемещать до однородности, накрыть и оставить на один час.
  • Смазать теплую сковороду растительным маслом, выложить тесто, накрыть и оставить на 30 минут.
  • Готовим на небольшом огне, каждую сторону выпекаем по 25 минут. Сверху можно накрыть фольгой, предварительно смазанным растительным маслом, чтобы не пригорало.

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Дата публикации
Просмотры
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