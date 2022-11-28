Як приготувати хліб на сковороді: рецепти для нашого життя

Рецепт хліба на сковороді, який вдається завжди, читайте в матеріалі ТСН.ua

Якщо в магазині немає хліба, духовка не працює, хліб можна приготувати на сковороді. За таким рецептом, хліб вдається смачним та пухким.

Інгредієнти

борошно - 400 г,

гаряча вода - 300 г (півтора стакана),

сухі дріжджі - 15 г,

сіль - 1 чайна ложка,

цукор — пів чайної ложки,

олія для змащування

Приготування хліба на сковороді

Змішати в теплій воді частину муки та цукор. Дати остигнути.

Додати дріжджі, перемішати.

Додати решту муки, переміщати до однорідності, накрити та залишити на одну годину.

Змастити теплу сковорідку олією, викласти тісто, накрити та залишити на 30 хвилин.

Готуємо на невеликому вогні, кожну сторону випікаємо по 25 хвилин. Зверху можна накрити фольгою, попередньо змащеною олією, щоб не пригорало.

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