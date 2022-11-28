Як приготувати хліб на сковороді: рецепти для нашого життя

Рецепт хліба на сковороді, який вдається завжди, читайте в матеріалі ТСН.ua
Якщо в магазині немає хліба, духовка не працює, хліб можна приготувати на сковороді. За таким рецептом, хліб вдається смачним та пухким.
Інгредієнти
- борошно - 400 г,
- гаряча вода - 300 г (півтора стакана),
- сухі дріжджі - 15 г,
- сіль - 1 чайна ложка,
- цукор — пів чайної ложки,
- олія для змащування
Приготування хліба на сковороді
- Змішати в теплій воді частину муки та цукор. Дати остигнути.
- Додати дріжджі, перемішати.
- Додати решту муки, переміщати до однорідності, накрити та залишити на одну годину.
- Змастити теплу сковорідку олією, викласти тісто, накрити та залишити на 30 хвилин.
- Готуємо на невеликому вогні, кожну сторону випікаємо по 25 хвилин. Зверху можна накрити фольгою, попередньо змащеною олією, щоб не пригорало.
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