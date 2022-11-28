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Як приготувати хліб на сковороді: рецепти для нашого життя

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Як приготувати хліб на сковороді: рецепти для нашого життя

Як спекти хліб на сковорідці

Рецепт хліба на сковороді, який вдається завжди, читайте в матеріалі ТСН.ua

Якщо в магазині немає хліба, духовка не працює, хліб можна приготувати на сковороді. За таким рецептом, хліб вдається  смачним та пухким.

Інгредієнти

  • борошно - 400 г,
  • гаряча вода - 300 г (півтора стакана),
  • сухі дріжджі - 15 г,
  • сіль - 1 чайна ложка,
  • цукор — пів чайної ложки,
  • олія для змащування

Приготування хліба на сковороді

  • Змішати в теплій воді частину муки та цукор. Дати остигнути.
  • Додати дріжджі, перемішати.
  • Додати решту муки, переміщати до однорідності, накрити та залишити на одну годину.
  • Змастити теплу сковорідку олією, викласти тісто, накрити та залишити  на 30 хвилин.
  • Готуємо на невеликому вогні, кожну сторону випікаємо по 25 хвилин. Зверху можна накрити фольгою, попередньо змащеною олією, щоб не пригорало.

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Дата публікації
Перегляди
589
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