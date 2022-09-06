Как с пользой использовать листья капусты после обрезки

Нередко после уборки капусты нижний ярус с листьями выбрасывается. Однако их можно использовать с пользой, а не просто оставлять перегнивать с другой растительностью. Как именно – читайте в материале ТСН.ua.

Из листьев капусты выходит прекрасное натуральное удобрение, а потому стоит сразу после обрезки кочана, отправить всю оставшуюся растительность на компост.

Если у вас нет специальной ямы для компостирования, подойдут другие емкости (бочка, ведро или черный непрозрачный полиэтиленовый пакет). Выложите внутрь слоями сорняки и листья капусты. Хорошо уплотняемую массу, добавьте еще несколько килограмм земли из огорода и сухого сена.

Затем нужно смесь залить водой, завязать или закрыть емкость, оставить ее на солнце. Не забывайте периодически содержимое встряхивать.

Пусть листья капусты и другие компоненты постоят так 7-10 дней. Если содержимое начало бродить и плохо пахнуть – удобрения готовы.

Один литр такого концентрата нужно развести в ведре воды (10 литров). А потом поливать овощи.

Почему полезно использовать листья капусты вместо удобрения? Такое удобрение имеет натуральное происхождение, а также может обеспечить почву большим количеством полезных веществ, в частности, серой, фосфором, магнием, калием и кальцием.

Также можете оставить листья капусты для изготовления капустного компоста. Сложите листики и кочаны в компостную яму, забрасывайте плодами и остатками другой растительности. Переложите каждый слой соломой или сеном.