Как успокоить ребенка, когда ему страшно?

Во время обстрела в укрытии можно пробыть довольно долго. И маленькие дети могут находиться под влиянием сильного страха, особенно когда слышат звуки взрывов или стрельбы. ТСН.ua рассказывает, как можно успокоить ребенка.

В первую очередь, даже если вам тоже очень страшно, попробуйте взять себя в руки. Дети очень реагируют на наши эмоции. Затем:

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умойте лицо ребенка водой и дайте ему попить (даже один глоток воды поможет немного успокоиться);

крепко обнимите, "сгребите в охапку" и прижмите к себе.

Также не лишними будут такие слова, которые можно повторять, пока вы обнимаете ребенка: