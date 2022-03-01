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Как успокоить ребенка, когда ему страшно?

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Как успокоить ребенка, когда ему страшно?

Как успокоить ребенка, когда ему страшно? / Pexels

Во время обстрела в укрытии можно пробыть довольно долго. И маленькие дети могут находиться под влиянием сильного страха, особенно когда слышат звуки взрывов или стрельбы. ТСН.ua рассказывает, как можно успокоить ребенка.

В первую очередь, даже если вам тоже очень страшно, попробуйте взять себя в руки. Дети очень реагируют на наши эмоции. Затем:

  • умойте лицо ребенка водой и дайте ему попить (даже один глоток воды поможет немного успокоиться);
  • крепко обнимите, "сгребите в охапку" и прижмите к себе.

Также не лишними будут такие слова, которые можно повторять, пока вы обнимаете ребенка:

  • посмотри не меня, смотри мне в глаза;
  • дыши вместе со мной: вдох (сделать вдох) и выдох (выдохнуть);
  • я рядом, я понимаю, что тебе страшно, я рядом с тобой, я знаю, что ты испугался, но сейчас мы в безопасности;
  • я сделаю все, чтобы защитить тебя;
  • возьми мою руку и сожми ее;
  • я люблю тебя, я всегда рядом.
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