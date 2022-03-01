Как успокоить ребенка, когда ему страшно?

Во время обстрела в укрытии можно пробыть довольно долго. И маленькие дети могут находиться под влиянием сильного страха, особенно когда слышат звуки взрывов или стрельбы. ТСН.ua рассказывает, как можно успокоить ребенка.
В первую очередь, даже если вам тоже очень страшно, попробуйте взять себя в руки. Дети очень реагируют на наши эмоции. Затем:
- умойте лицо ребенка водой и дайте ему попить (даже один глоток воды поможет немного успокоиться);
- крепко обнимите, "сгребите в охапку" и прижмите к себе.
Также не лишними будут такие слова, которые можно повторять, пока вы обнимаете ребенка:
- посмотри не меня, смотри мне в глаза;
- дыши вместе со мной: вдох (сделать вдох) и выдох (выдохнуть);
- я рядом, я понимаю, что тебе страшно, я рядом с тобой, я знаю, что ты испугался, но сейчас мы в безопасности;
- я сделаю все, чтобы защитить тебя;
- возьми мою руку и сожми ее;
- я люблю тебя, я всегда рядом.