Як заспокоїти дитину, коли їй страшно?

Під час обстрілів в укритті можна пробути досить довго. І маленькі діти можуть знаходитися під впливом сильного страху, особливо, коли чують звуки вибухів чи стрілянини. ТСН.ua розповідає, як можна заспокоїти дитину.

Насамперед, навіть якщо вам також дуже страшно, спробуйте опанувати себе. Діти дуже реагують на наші емоції. Потім:

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вмийте обличчя дитини водою і дайте їй попити (навіть один ковток води допоможе трішки заспокоїтись);

міцно обійміть, “згребіть в оберемок” та пригорніть до себе.

Також не зайвими будуть такі слова, які можна повторювати, поки ви обіймаєте дитину: