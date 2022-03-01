"Кожна ракета, пущена путінськими генералами – це ваш вирок": Венедіктова зробила попередження РФ

Україна почала консультації з міжнародними партнерами, щоб забезпечити затримання російських злочинців під час спроб перетину кордонів цивілізованих країн.

Генпрокурорка України Ірина Венедіктова записала відеозвернення до народу, в якому поінформувала про старт розслідування воєнних злочинів Росії у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Окрім того, з Україною вже працюють до 500 експертів з досвідом у міжнародних трибуналах, фахівців із розслідування воєнних злочинів та військових аналітиків, і їх ставатиме дедалі більше.

Про це йдеться у зверненні Венедіктової щодо початку притягнення до відповідальності високопосадовців РФ у вівторок, 1 березня.

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"Процес притягнення до відповідальності розпочато. Вони наївно вважають, що перебувають в зоні комфорту і думають, що прикриються своїми воєнним чи політичними функціонерами ­– маячня сивої кобили. Закон просто погано знають і практику не вивчали. Ми вже почали консультації з нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити затримання російських злочинців під час спроб перетину кордонів цивілізованих країн. Так і буде. Кістьми ляжемо, але арештуємо. Багато чого в нас вже вийшло за порівняно короткий час", – йдеться у повідомленні.

Генпрокурорка наголосила, що Україна здобула першу значну перемогу на фронті забезпечення міжнародної справедливості за кривавий терор Росії. Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан прийняв надважливе рішення­ – ініціював початок повноцінного розслідування ситуації в Україні.

"Наступний крок – дозвіл Досудової палати суду. Після цього – відкритий процес над диктаторським режимом, який нищить нашу державу і звірськи вбиває наших людей. За страждання українців агресора має покарати закон!" – наголосила Венедіктова.

Вона пояснила, що Міжнародний кримінальний суд для України важливий тим, що забезпечує відповідальність саме конкретних осіб, а не держави загалом. Тобто кожен - президент, його чиновники, депутати, генерали та командири - понесуть індивідуальну кримінальну відповідальність. І там не діють функціональні імунітети.

"Сховатися буде непросто, виїхати до європейських вілл, маєтків і на моря – теж! Ви вже затопили морем крові нашу землю, тому тепер ваш єдиний пункт призначення – Гаага. Міжнародний кримінальний суд може видавати ордери на ваше затримання в інших країнах світу. Країн, що ратифікували Римський статут МКС, – 123, і в кожній на вас буде "червоний прапорець" на кордоні", ­– попередила генпрокурорка.

"Кожна ракета, пущена путінськими генералами по Києву, Харкову, Охтирці, Василькову, Чернігову, Херсону, Маріуполю, Миколаєву, Сумах – це ваш вирок. Ви знаєте про ваші злочини, ми знаємо про ваші злочини, весь цивілізований світ знає про ваші злочини! І ми не сподіваємось лише на Міжнародний кримінальний суд, хоч і працюємо над збором доказів для нього 24/7. З нами вже працюють до 500 експертів з досвідом у міжнародних трибуналах, фахівців із розслідування воєнних злочинів та військових аналітиків, і їх буде більше і більше, дякуючи нашим партнерам", – йдеться у повідомленні.

Венедіктова зазначила, що на прокурорів та слідчих зараз велика відповідальність за документування воєнних злочинів і злочинів проти людяності в умовах воєнних дій.

Станом на зараз Офіс генерального прокурора повідомив про підозру у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни: міністру оборони та начальнику Генерального штабу РФ, головнокомандувачу Нацгвардії РФ, директору Служби зовнішньої розвідки РФ, голові Ради федерації РФ, директору ФСБ РФ, міністру внутрішніх справ РФ, заступнику Голови Радбезу РФ, голові Держдуми Федеральних зборів РФ, повноважному представнику президента РФ у Центральному федеральному окрузі. Усіх їх оголошено в розшук. До суду скеровуються клопотання про їх арешт.

"І цей чорний список тільки починається! Там будуть сотні окупантів та їхніх посіпак. Рахуйте: 450 депутатів Держдуми, 167 депутатів Ради Федерації, генералітет. Всі, через кого нашу країну зараз бомблять", – зазначила генпрокурорка.

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