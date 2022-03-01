У Харкові збили російський літак, який бомбардував місто

У Харкові збили російський літак, який бомбардував місто

Через цей літак, який завдав бомбардуванню по житловому будинку, загинуло 8 людей, стільки ще зазнали травм.

У Харкові збили ворожий літак, який бомбардував місто.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на слова голови адміністрації Новобаварського району Тетяни Цибульник.

За попередньою інформацією, літак впав у районі ринку "Лоск". Це той літак, з якого прилетіла бомба на житловий будинок на проспекті Новобаварському, де продовжують розгрібати завали. Попередньо: у будинку загинули 8 людей, 8 травмовані.