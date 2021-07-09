"Казус" Defender" россияне попытались повторить с веб-порталом ВМС Украины

Сейчас угрозы устранены, работу сайта ВМС будет восстановлено в ближайшее время.

Россия целенаправленно проводит информационные операции против Украины. К этим действиям привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделения центрального подчинения, разведывательных органов и всей пропагандистской машины Кремля.

Об этом 9 июля сообщают Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины.

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"9 июля имели место случаи хакерских атак структур государства-агрессора на веб-портал Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины. В результате, состоялась публикация некоторых документов и преимущественно фейковых сообщений, связанных с учениями "Си Бриз-2021", который сейчас продолжаются в бассейне Черного моря. При этом, ни один из документов не был получен в результате утечки информации из информационно-телекоммуникационных систем Вооруженных Сил Украины. Имело место временное прекращении работы сайта украинского флота, которое было вызвано использованием уязвимостей фреймворка, в свое время использовался для его создания. Кроме того, зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против официального веб-портала Министерства обороны Украины", — говорится в сообщении.

Отмечают, проекты международного военного сотрудничества и помощь Украине от государств-партнеров традиционно вызывают неадекватные эмоции в военно-политического руководства Российской Федерации. Нынешние международные военные учения "Си Бриз-2021" не стали исключением.

Сейчас угрозы устранены, работу сайта ВМС будет восстановлено в ближайшее время. Следует отметить, что в настоящее время уполномоченными подразделениями проводится работа по обновлению ведомственных ресурсов в сети Интернет на должном уровне защиты.

Напомним, международный скандал из-за британского эсминца заставляет экспертов спорить: почему Лондон не выразил возмущение поведения россиян, а наоборот — сделал вид, будто его военным не угрожали стрельбой.

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