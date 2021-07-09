Как одеваться в жару, чтобы не стать посмешищем: советы експерта

Как одеваться в жару, чтобы не стать посмешищем: советы експерта

Деловой человек — мужчина или женщина — должен быть умеренно консервативным. Он не имеет права быть модным.

Женщины — в обтягивающих платьях. Мужчины — в сандалиях и носках. Как одеваться в жару, чтобы и от солнца спастись и не стать посмешищем?

О правилах и запрета делового дресс-кода 9 июля эфире ТСН.19: 30 рассказала експерт по этикету Наталья Адаменко.

"Соблюдать дресс-код — это обязанность деловой женщины. Никакой мини-юбки. Помните, что есть так называемое итальянское мини. Это длина до середины колена", — отметила она.

По словам експерта, мужчинам на деловой встрече в такую жару можно снять пиджак, но предварительно спросив разрешения у присутствующих женщин. Если этого не сделать, то это — нарушение этикета. Если это деловая встреча высокого уровня, под пиджаком мужчина должен носить рубашку с длинными рукавами. Манжет рубашки из-под рукава должен выглядеть на 2-3 пальца.

Новости Украины: сандали на носки и полупрозрачные платья - как летом не нарушать нормы дресс-кода

Когда под пиджаком футболка, или рубашка с рукавами по локоть — это неуважение к присутствующим.

Если это деловая встреча — никаких сандалий не может быть вообще: с носками или без них. Носки с сандалиями — это безвкусица и нарушение делового этикета.

"Деловой человек — мужчина или женщина — должен быть умеренно консервативным. Он не имеет права быть модным. Это моветон. Каждый должен иметь вкус и быть уместно одетым", — резюмировала Адаменко.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку