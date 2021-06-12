Как не нужно одеваться летом: модные советы от Андре Тана

Дизайнер рассказал поклонницам, на какие вещи обратить внимание летом, а какие отправить на заслуженный отдых.

Лето - время, когда хочется надеть легкие ткани и максимально открытую обувь, но иногда такие эксперименты выглядят неуместно, особенно в офисе. Чтобы не попасть в казусную ситуацию, предлагаем воспользоваться новыми советами дизайнера Андре Тана.

Одеваемся неуместно

Если зимой все примерно понимают, какая одежда на работе будет уместной, то летом ситуация меняется кардинально. Кто-то отдает предпочтение пляжным вариантам (короткие рваные шорты и футболки сюда же), а кто-то пускает в ход топы с открытыми плечами и широкие юбки. Не забывайте о дресс-коде даже когда вы чувствуете себе плавленым сырком!

Instagram Андре Тана

Носим просвечивающую одежду на ярком солнце

Летом никуда без тонких натуральных тканей, коварство которых не стоит недооценивать. Так, вещи, которые нам при одном свете могут показаться полупрозрачными, на солнце могут обнажить все, что под ними. Всегда проверяйте, как выглядит ваша юбка или платье, встав в ней перед окном с солнечной стороны.

Instagram Андре Тана

Носим слишком узкое

Узкая одежда летом — чудовищное недоразумение. В ней же попросту очень жарко! Оставляя тело без дистанции с одеждой, вы лишаете его нормального теплообмена, только способствуя перегреву. Бандажные платья, юбки "в обтяг" и все другие плотно прилегающие вещи отправьте на заслуженный отдых. В моде — свободные силуэты и оверсайз!

Instagram Андре Тана

Носим джинсы из плотного денима

Часто бывает так, что одну и ту же пару мы носим и зимой, и летом. В ваших любимых темно-синих джинсах из плотного денима летом можно просто свариться. Плюс смотрятся в образе они "тяжело"! Подберите на замену плотным джинсам брюки из льна или просторные кюлоты.

Instagram Андре Тана

Подбираем неправильные аксессуары

Здесь я имею в виду сумки с ручкой в форме цепи, а также уже полюбившиеся вам массивные кольца и ожерелья — они сильно нагреваются на солнце и носить их становится попросту мучительно. Приберегите до осени! Предлагаю заменить на натуральные металлы, нитку жемчуга или хендмейд украшения.

Instagram Андре Тана

Ошибаемся с обувью и недооцениваем важность педикюра

К подбору обуви летом нужно относиться тщательно, иначе все лето будете обклеивать ноги пластырями. Вам не должно быть в ней жарко, однако офисный дресс-код не приветствует ваши любимые вьетнамки. Идеальным вариантом обуви для рабочих будней летом станут лоферы или туфли на kitten heel. Помните, что педикюр летом необходимо делать чаще: агрессивная внешняя среда и ухоженная кожа ног практически несовместимы.

Instagram Андре Тана

Читайте также: Какую обувь выбрать этим летом: модные советы от Андре Тана

Катя Осадчая и Андре Тан презентовали совместную коллекцию (8 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку