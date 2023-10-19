Киевстар ТВ отмечает 100 лет студии Walt Disney Picture

Для этого платформа создала отдельную подборку мультфильмов «Истории студии Disney, не подвластные времени», в которую вошли почти 50 известнейших кинолент. В ней представлены такие хиты, как «Король Лев», «Красавица и Чудовище», «Русалочка», «Ледяное сердце», «Лело и Стич», «Геркулес» и многие другие мультфильмы, известные всем с детства.

Также с 16 по 29 октября каждый пользователь, который просмотрит хоть один фильм из подборки и заполнит специальную форму на сайте, примет участие в розыгрыше украшений Pandora с тематическими бусинами: с Минни Маус, Стичом из «Лило и Стич», Симбой, Чеширским котом и Мари из «Котов-аристократов».

В общей сложности на Киевстар ТВ представлено более 1000 фильмов и анимаций студии Disney. Все фильмы доступны в профессиональной украинской озвучке, а большинство также имеют оригинальную аудиодорожку на английском языке. Среди кассовых лент можно посмотреть всю вселенную Marvel, «Звездные войны», трилогию «Кингсмен», «Дюна», «Круэлла», «Смерть на Ниле» и многое другое.

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В общей сложности на платформе собрано около 20 000 фильмов и сериалов, а также 340 телеканалов. Часть этого контента в свободном просмотре для каждого, кто загрузит приложение. Так, в частности, с начала полномасштабного вторжения Киевстар ТВ открыл бесплатный доступ к новостным телеканалам, части детского контента, всему образовательному контенту, а также примерно до 400 аудиосказок на украинском языке.

Контент открыт для абонентов всех мобильных операторов, а пользоваться платформой можно сразу из нескольких устройств: смартфона, планшета, ноутбука, SMART-TV и приставки.

Справка

Киевстар ТВ – совместный проект группы «1+1 media» и Киевстар, основанный 12 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, транслируемых вживую программам и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Ее преимущество – возможность подключения на пяти разных устройствах: смартфоне, планшете, ноутбуке, Smart TV или ТВ-тюнере. Киевстар ТВ доступна всем операторам мобильной связи в Украине. Платформа насчитывает более 300 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тысяч фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua