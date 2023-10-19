Київстар ТБ відзначає 100 років студії Walt Disney Picture

Для цього платформа створила окрему добірку мультфільмів «Історії студії Disney, що не підвладні часу», до якої ввійшли майже 50 найвідоміших кінострічок. У ній представлені такі хіти, як «Король Лев», «Красуня та Чудовисько», «Русалонька», «Крижане серце», «Ліло та Стіч», «Геркулес» і багато інших мультфільмів, що відомі всім з дитинства.

Також з 16 по 29 жовтня кожен користувач, що перегляне хоч один фільм із добірки та заповнить спеціальну форму на сайті, візьме участь у розіграші прикрас Pandora з тематичними намистинами: з Мінні Маус, Стічем із «Ліло і Стіч», Сімбою, Чеширським котом і Марі з «Котів-аристократів».

Загалом на Київстар ТБ представлено понад 1000 фільмів та анімацій студії Disney. Усі фільми доступні в професійній українській озвучці, а більшість також мають оригінальну аудіодоріжку англійської мовою. Серед найкасовіших стрічок можна переглянути весь всесвіт Marvel, «Зоряні війни», трилогію «Кінгсмен», «Дюна», «Круелла», «Смерть на Нілі» та багато іншого.

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Загалом на платформі зібрано близько 20 000 фільмів і серіалів, а також 340 телеканалів. Частина цього контенту є у вільному перегляді для кожного, хто завантажить застосунок. Так, зокрема, від початку повномасштабного вторгнення Київстар ТБ відкрив безоплатний доступ до новинних телеканалів, частини дитячого контенту, всього освітнього контенту, а також приблизно до 400 аудіоказок українською мовою.

Контент відкритий для абонентів усіх мобільних операторів, а користуватися платформою можна одразу з кількох пристроїв: смартфона, планшета, ноутбука, SMART–TV і приставки.

Довідка

Київстар ТБ – спільний проєкт групи «1+1 media» та Київстар, заснований 12 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, програм, які транслюють наживо, та регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Її перевага – можливість підключення на п’яти різних пристроях: смартфоні, планшеті, ноутбуці, Smart TV або ТБ-тюнері. Київстар ТБ доступна для всіх операторів мобільного зв’язку в Україні. Платформа нараховує понад 300 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua