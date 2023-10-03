Клименко рассказал, почему нужен комендантский час

Комендантский час в тыловых областях требуется, чтобы поддерживать дисциплину. Кроме того, ограничения способствуют уменьшению и профилактике преступности.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"В настоящее время, например, четыре, пять или шесть часов (в каждой области есть свой комендантский час) мы четко знаем, что, если какой-то человек находится на улице, у нас есть законные основания его проверить", — пояснил глава МВД. .

Он добавил, что сейчас преступности в Украине "практически нет", она минимизирована.

Клименко также прокомментировал скандал с клубом Boho, который работал в комендантский час. По его словам, такие заведения-нарушители "маскируют свою работу".

"По внешним признакам и не скажешь, что ресторан работает: в окнах темно, музыки нет. Пропускают клиентов скрыто за предварительной записью. У полицейских нет оснований вломиться внутрь. Для этого нужна санкция суда", — подчеркнул Клименко.

Как сообщалось, в Киеве нашли клуб, работающий, несмотря на комендантский час. По информации журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, Boho club работает в комендантский час уже не первый месяц.

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