Клименко розповів, чому потрібна комендантська година

Комендантська година в тилових областях потрібна, щоб підтримувати дисципліну. Крім того, обмеження сприяють зменшенню та профілактиці злочинності.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"В цей час, наприклад, чотири, п'ять чи шість годин (в кожній області є своя комендантська година) ми чітко знаємо, що, якщо якась людина перебуває на вулиці, у нас є законні підстави її перевірити", - пояснив очільник МВС.

Він додав, що нині злочинності в Україні "практично немає", вона мінімізована.

Клименко також прокоментував скандалу з клубом Boho, який працював у комендантську годину. З його слів, такі заклади-порушники "маскують свою роботу".

"За зовнішніми ознаками й не скажеш, що ресторан працює: у вікнах темно, музики немає. Пропускають клієнтів приховано за попереднім записом. У поліціянтів немає підстав вломитися всередину. Для цього потрібна санкція суду", - наголосив Клименко.

Як повідомлялося, у Києві знайшли клуб, який працює попри комендантську годину. За інформацією журналіста "Української правди" Михайла Ткача, Boho club працює у комендантську годину уже не перший місяць.

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