Когда состоится радиодиктант национального единства

Когда в этом году проведут радиодиктант национального единства, чьим голосом которого он будет звучать в эфире Украинского Радио, какие особенности его проведения в 2022 году — в материале ТСН.ua

Когда и как присоединиться к написанию диктанта

Радиодиктант национального единства 2022 года, несмотря на войну, состоится в День украинской письменности и языка – 9 ноября в 11:00. Об этом сообщил член правления "Общественного" Дмитрий Хоркин в эфире "Украинского радио". Диктант традиционно проводится в День украинской письменности и языка, и этот год не будет исключением. Однако в связи с войной будет небольшое новшество.

Автором текста радиодиктанта является украинская писательница и режиссер, член украинского ПЕН Ирина Целик, читать его будет народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.

9 ноября в 11.00 включите Украинское Радио или Радио Культура и прослушайте диктант. Также он будет транслироваться на телеканалах и диджитал-платформах Общественного Вещания.

Что изменится в этом году

В связи с тем, что миллионы украинцев из-за войны войны оказались в разных странах мира, для них будут обустроены студии для написания диктанта. То есть, украинцы смогут принять участие во флешмобе, даже если находятся за границей.

"Где бы вы ни были, где бы ни находились, пишите Радиодиктант национального единства вместе с нами. Мы не проверяем знания, это не форма контроля. Мы хотим, чтобы этот диктант писали люди разных профессий и интересов, чтобы показать всему миру, как нас много. Главное, что мы все объединимся", — отмечают организаторы.

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