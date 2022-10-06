Коли відбудеться радіодиктант національної єдності

Коли цьогоріч проведуть радіодиктант національної єдності, чиїм голосом він звучатиме в ефірі Українського Радіо, які особливості його проведення у 2022 році — у матеріалі ТСН.ua

Коли та як долучитися до написання диктанту

Радіодиктант національної єдності 2022 року попри війну відбудеться у День української писемності та мови – 9 листопада об 11:00. Про це повідомив член правління "Суспільного" Дмитро Хоркін в ефірі "Українського радіо". Диктант традиційно проводиться у День української писемності та мови та цей рік не буде винятком. Однак, у зв'язку з війною буде невелике нововведення.

Авторкою тексту радіодиктанту е українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик, читатиме його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

9 листопада об 11:00 увімкніть Українське Радіо чи Радіо Культура та прослухайте диктант. Також він транслюватиметься на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного Мовлення.

Що зміниться цього року

У зв'язку з тим, що мільйони українців через війну опинилися у різних країнах світу, для них будуть облаштовані студії для написання диктанту. Тобто українці зможуть взяти участь у флешмобі, навіть якщо перебувають за кордоном.

"Де б ви не були, де б не знаходились, пишіть Радіодиктант національної єдності разом з нами. Ми не перевіряємо знання, це не форма контролю. Ми хочемо, щоб цей диктант писали люди різних професій та інтересів, щоб показати всьому світу, як нас багато. Головне, що ми всі об’єднаємося", - наголошують організатори.

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