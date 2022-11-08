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В усіх областях України 9 листопада вимикатимуть світло: де будуть найсуворіші обмеження

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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В усіх областях України 9 листопада вимикатимуть світло: де будуть найсуворіші обмеження

Фото: Associated Press

Українців закликають і надалі економити електроенергію.

В Україні у середу, 9 листопада, в усіх областях вимикатимуть електрику. Найсуворіші обмеження діятимуть в 10 регіонах. 

Про це повідомляє "Укренерго". 

Погодинні відключення електрики діятимуть в усіх областях України, проте найсуворіші обмеження запровадять у десятьох регіонах, зокрема: у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

"Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Слідкуйте за повідомленнями своїх операторів систем розподілу. Обмеження споживачів дозволяють зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій", - йдеться у повідомленні. 

В "Укренерго" закликали українців економити електрику, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України 

Російські терористи від 10 жовтня ракетами обстрілюють енергетичну інфраструктуру України. За повідомленням Офісу президента, окупанти знищили майже 40% української енергосистеми. Через це в Україні вводять планові та екстрені відключення світла. 

Останній масштабний ракетний удар по українській енергосистемі росіяни завдали 31 жовтня. Тоді по Україні вони випустили 55 крилатих ракет, з яких 45 вдалось збити. 

Українська розвідка вважає, що ракетний терор триватиме. Мета росіян - це дестабілізація ситуації в Україні та поширення паніки серед цивільних. 

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що ситуація з електропостачання в Україні покращиться вже за тиждень. Проте за умови, що російські окупанти знову не обстрілюватимуть нашу енергетичну інфраструктуру.

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Дата публікації
Перегляди
2577
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