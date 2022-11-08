Росія може спробувати повторити "Алеппо" в Україні: експерт оцінив, чи вдасться

Щоб РФ зазнала успіху в бомбардуваннях, треба щоб в України взагалі не було засобів ППО.

Російські війська можуть спробувати застосувати в Україні методи тотального бомбардування сирійських міст, зокрема як це було в Алеппо. Проте Україні буде чим відповісти.

Про це керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів "24 каналу".

"Суровікін може спробувати повторити "Алеппо", але я не думаю, що в нього це може вийти. Тому що для того, щоб робити те, що робили в Сирії, потрібно, щоб в України не було жодних засобів для ураження повітряних цілей. Україна зараз лише нарощує засоби ППО, і нам обіцяють більше", – розповів експерт.

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Він звернув увагу на те, що лише дві системи ППО NASAMS, які вже отримали ЗСУ, – це загалом близько 108 одномоментних залпів.

"Є IRIS-T, будуть ще системи, на які ми дуже розраховуємо. Плюс ті, які були на озброєнні раніше – комплекси "Бук", "С-300", "Стріла", "Оса" і різні ПЗРК та зенітки, які використовуються. Також Повітряні сили, які так само комплексами й ракетами "повітря-повітря" збивали як ракети, так і літаки", – розповів Мусієнко.

Тож за такого нарощення засобів протиповітряної оборони в Україні російська армія не зможе зазнати успіху у спробі повторити події, що сталися в Алеппо.

Експерт також зауважив, що за весь час війни в Сирії в опозиційних груп, які воювали проти режиму Башара Асада, лише двічі з'являлися комплекси ППО "Оса". Ці комплекси були взяті як трофеї.

Нагадаємо, як пояснював військовий експерт Олег Жданов, масовані ракетні удари – це улюблена тактика командувача війною РФ проти України Сергія Суровікіна, яку він застосовував і в Алеппо. Щоправда, за оцінками Жданова, килимові бомбардування в Україні неможливі.

Що трапилося в Алеппо

Урядові сили сирійського диктатора Башара Асада за підтримки російської авіації 2016 року влаштували штурм міста Алеппо, де перебували повстанці. Відомо, що в місті влаштували килимові бомбардування та просто зрівняли його із землею. Жертвами стали понад 18 тис. людей.

Зауважимо, 7 листопада стало відомо, що авіація РФ розбомбила табір сирійської опозиції поблизу Ідліба, внаслідок чого загинуло щонайменше дев'ятеро цивільних.

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