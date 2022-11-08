Россия может попытаться повторить "Алеппо" в Украине: эксперт оценил, получится ли

Чтобы РФ претерпела успех в бомбардировках, нужно, чтобы у Украины вообще не было средств ПВО.

Российские войска могут попытаться применить в Украине методы тотальной бомбардировки сирийских городов, в частности, как это было в Алеппо. Однако Украине будет чем ответить.

Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал "24 каналу".

"Суровикин может попытаться повторить "Алеппо", но я не думаю, что у него это может получиться. Потому что для того, чтобы делать то, что делали в Сирии, нужно, чтобы у Украины не было никаких средств для поражения воздушных целей. Украина сейчас только наращивает средства ПВО и нам обещают больше", – рассказал эксперт.

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Он обратил внимание на то, что только две системы ПВО NASAMS, которые уже получили ВСУ, – это около 108 одномоментных залпов.

"Есть IRIS-T, будут еще системы, на которые мы очень рассчитываем. Плюс те, которые были на вооружении раньше – комплексы "Бук", "С-300", "Стрела", "Оса" и разные ПЗРК и зенитки, которые используются.Также Воздушные силы, которые также комплексами и ракетами "воздух-воздух" сбивали как ракеты, так и самолеты", — рассказал Мусиенко.

Поэтому при таком наращивании средств противовоздушной обороны в Украине российская армия не сможет преуспеть в попытке повторить события, произошедшие в Алеппо.

Эксперт также отметил, что за все время войны в Сирии, у оппозиционных групп, воевавших против режима Башара Асада, только дважды появлялись комплексы ПВО "Оса". Эти комплексы были взяты в качестве трофеев.

Напомним, как объяснял военный эксперт Олег Жданов, массированные ракетные удары – это излюбленная тактика командующего войной РФ против Украины Сергея Суровикина, которую он применял и в Алеппо. Правда, по оценкам Жданова, ковровые бомбардировки в Украине невозможны.

Что случилось в Алеппо

Правительственные силы сирийского диктатора Башара Асада при поддержке российской авиации в 2016 году устроили штурм города Алеппо, где находились повстанцы. Известно, что в городе устроили ковровые бомбардировки и просто сравняли его с землей. Жертвами стали более 18 тыс. человек.

Отметим, 7 ноября стало известно, что авиация РФ разбомбила лагерь сирийской оппозиции вблизи Идлиба, в результате чего погибли по меньшей мере девять гражданских.

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