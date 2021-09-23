Компания Mars подвела итоги реализации плана устойчивого развития через поколение за 2020 год

План предусматривает постепенный переход компании на 100% возобновляемые источники энергии.

Mars, мировой производитель продуктов питания и кормов для домашних животных, составил отчет по результатам выполнения плана "Устойчивое развитие через поколение корпорации Mars" в 2020 году.

Об этом пишет издание Business Review.

План подразумевает постепенный переход компании на 100% возобновляемые источники энергии, использование экологичной упаковки и сокращение выбросов парниковых газов.

Согласно отчету, уже сейчас более половины затрачиваемой электроэнергии Mars получает из возобновляемых источников. Так, полностью возобновляемой энергией пользуются офисы и производственные объекты корпорации, расположенные в 11 странах мира. Ожидается, что к 2025 году таких стран будет 19.

По итогам 2020 года Mars удалось сократить выбросы парниковых газов чуть более чем на 7%. В целях компании на ближайшие четыре года — достигнуть этого показателя в 27%, а до 2050-го снизить выбросы на 67%. Также Mars борется с нерациональным использованием водных ресурсов при производстве и сбыте продукции. На данный момент нерациональное водопотребление сокращено на 16% и до 2025 года составит 50%.

Еще одно направление, в котором компания внедряет изменения, — упаковочные материалы. Начиная с 2025 года, Mars планирует использовать исключительно биоразлагаемую, перерабатываемую и многоразовую упаковку, таким образом полностью перейдя на безотходное производство. Уже сейчас вводятся специальные упаковочные технологии, а доля экологичной упаковки, применяемой компанией, составляет более 21%.

Помощь фермерским и рыбацким сообществам — не менее важная инициатива Mars. Пандемия COVID-19 негативно повлияла на такие сообщества, и, чтобы поддержать их, компания пожертвовала почти $40 млн. На данный момент Mars сотрудничает с более чем 230 тыс. представителей фермерских сообществ и планирует увеличить это число до 1 млн представителей.

Смотрите полную карту показателей, которых достигла компания Mars в 2020 году в рамках плана устойчивого развития через поколение.

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